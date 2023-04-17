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В польской больнице умер украинец, который поджег себя у здания консульства в Кракове

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2023, 22:07
В польской больнице умер украинец, который поджег себя у здания консульства в Кракове - Фото
Краков, Польша (Фото: ЕРА)

В Кракове умер мужчина, который на прошлой неделе совершил попытку самоподжога возле здания генерального консульства Украины. Как передает RMF FM, об этом сообщила пресс-секретарь специализированной больницы имени Людвика Ридигера в Кракове Эдита Пшибыльска.

"К сожалению, несмотря на усилия врачей-специалистов Малопольского центра хирургической пластики, сегодня днем ​​скончался пациент, который был госпитализирован 13 апреля в больницу Ридигера в тяжелом состоянии в результате травм после поджога себя перед консульством Украины", – сообщила пресс-секретарь больницы.

Она отметила, что в центре хирургической пластики мужчине сделали операцию. Его состояние с самого начала было критическим.

  • 13 апреля возле здания генконсульства Украины в Кракове 63-летний украинец, проживавший в Польше, предпринял попытку самосожжения. Он стоял в очереди в консульство, когда вдруг начал выкрикивать лозунги на украинском языке. Он достал банку с горючим веществом, вылил на себя ее содержимое и поджег, после чего побежал. Огонь был погашен ближайшим полицейским патрулем и одним из свидетелей. 

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Оксана Житнюк
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