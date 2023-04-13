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Украинец поджег себя у здания консульства в Кракове, он в критическом состоянии

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 11:06
Украинец поджег себя у здания консульства в Кракове, он в критическом состоянии - Фото
Краков с дрона (иллюстративный скриншот)

Утром 13 апреля возле здания генерального консульства Украины в Кракове 63-летний украинец, проживавший в Польше, предпринял попытку самосожжения, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Об этом пишет Polsat News.

Как сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко, состояние 63-летнего мужчины критическое.

Генконсульство сотрудничает с польскими правоохранителями, чтобы установить причину и все обстоятельства инцидента, уточнили в МИД. Консулы устанавливают связь с его родными.

Polsat пишет со ссылкой на местную краковскую радиостанцию, что мужчина якобы хотел призвать своих соотечественников вернуться в Украину для борьбы против российских оккупантов. 

"Мужчина стоял в очереди в консульство, когда вдруг начал выкрикивать лозунги на украинском языке. В какой-то момент он достал банку с горючим веществом, вылил на себя ее содержимое и поджег, после чего побежал. Огонь был погашен ближайшим полицейским патрулем и одним из свидетелей. Для этого использовались автомобильные огнетушители", – пишет ресурс.

Другие источники не сообщают о его возможных мотивах.

По данным очевидцев, сильно обгоревшему, но находящемуся в сознании украинцу на месте оказали первую помощь, после чего на карете скорой помощи доставили в больницу.

  • 26 июля 2018 года уволенный из ВСУ военный поджег себя возле Минобороны.
  • 3 августа того же года в центре Симферополя крымский татарин пытался совершить акт самосожжения в знак протеста против произвола оккупантов.
  • 18 января 2019-го в Праге человек попытался сжечь себя.
Євген Пилипенко
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