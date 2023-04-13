Украинец поджег себя у здания консульства в Кракове, он в критическом состоянии
Утром 13 апреля возле здания генерального консульства Украины в Кракове 63-летний украинец, проживавший в Польше, предпринял попытку самосожжения, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Об этом пишет Polsat News.
Как сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко, состояние 63-летнего мужчины критическое.
Генконсульство сотрудничает с польскими правоохранителями, чтобы установить причину и все обстоятельства инцидента, уточнили в МИД. Консулы устанавливают связь с его родными.
Polsat пишет со ссылкой на местную краковскую радиостанцию, что мужчина якобы хотел призвать своих соотечественников вернуться в Украину для борьбы против российских оккупантов.
"Мужчина стоял в очереди в консульство, когда вдруг начал выкрикивать лозунги на украинском языке. В какой-то момент он достал банку с горючим веществом, вылил на себя ее содержимое и поджег, после чего побежал. Огонь был погашен ближайшим полицейским патрулем и одним из свидетелей. Для этого использовались автомобильные огнетушители", – пишет ресурс.
Другие источники не сообщают о его возможных мотивах.
По данным очевидцев, сильно обгоревшему, но находящемуся в сознании украинцу на месте оказали первую помощь, после чего на карете скорой помощи доставили в больницу.
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