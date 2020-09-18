Беларусь. В Смолевичах неизвестный совершил акт самосожжения перед РОВД – видео

Пострадавший находится в реанимации с 90% ожогов

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В Беларуси в городе Смолевичи неизвестный мужчина совершил акт самосожжения, сообщает TUT.by.

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По предварительной информации, человек подошел к крыльцу здания РОВД, облил себя бензином и поджег. Сейчас он находится в реанимации.

На месте происшествия работают сотрудники следственного комитета Беларуси.

По информации издания, мужчина перед самосожжением не делал никаких заявлений.

Telegram-канал Nexta сообщает, что у пострадавшего 90% ожогов. На канале опубликовано видео самосожжения (осторожно, сцена жестокости):

ДОПОЛНЕНО В 15:50. В МВД Беларуси рассказали, что мужчине 36 лет, перед тем, как поджечь себя, он позвонил в дверной звонок здания РОВД. Несколько дней назад он якобы звонил в милиию и предупреждал о суициде, тогда его остановили. Следственный комитет сообщает, что в 2016 году он проходил лечение "в связи с психическим заболеванием и склонностью к суицидам", сообщает TUT.BY.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко Уже больше месяца в стране проходят протесты против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики. объявил о своей победе.



Вчера, 17 августа, Европейский парламент принял резолюцию , в которой официально не признал результаты выборов в Беларуси, а также "избрание" Лукашенко президентом.

Денис Юдин

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