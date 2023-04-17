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Полиция Польши: вооруженный мужчина напал на троих украинок, одна из них погибла

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2023, 17:31
Полиция Польши: вооруженный мужчина напал на троих украинок, одна из них погибла - Фото
Дом, в котором нашли тело 37-летней женщины (Фото: TVN 24)

Полиция Польши утверждает, что задержала мужчину, который убил гражданку Украины и нанес ножевые ранения еще двоим. Об этом сообщает местный телеканал TVN 24.

Трагедия произошла в ночь на 16 апреля в польском городе Легница. Около 01:00 в полицию поступил вызов об убийстве и нападении.

Прокуратура отмечает, что мужчина, скорее всего, ворвался в частный дом с целью ограбления, где его, вероятно, обнаружила 37-летняя женщина. В результате полученных травм грудной клетки и шеи она погибла.

Полиция утверждает, что после этого мужчина ранил 14-летнюю дочь погибшей. По словам потерпевшей, ее разбудил крик матери. Ее госпитализировали с ранениями грудной клетки.

По данным правоохранителей, в доме находилась еще одна украинка. Она получила ранение руки.

Полицейские обнаружили нападающего якобы у дома в кустах. Во время обыска у него обнаружили окровавленный нож. Задержанным оказался 36-летний ранее судимый житель Легницы, утверждают в полиции.

17 апреля мужчину должны доставить в окружную прокуратуру в Легнице. Планируется объявление ему обвинения в убийстве одного человека, покушении на убийство другого и нанесении телесных повреждений третьей жертве.

LIGA.net обратилась за комментарием по поводу инцидента к представителю МИД Украины. По состоянию на 17:00 не получила ответа.

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Мілана Головань
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