Полиция Польши: вооруженный мужчина напал на троих украинок, одна из них погибла

Полиция Польши утверждает, что задержала мужчину, который убил гражданку Украины и нанес ножевые ранения еще двоим. Об этом сообщает местный телеканал TVN 24.

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Трагедия произошла в ночь на 16 апреля в польском городе Легница. Около 01:00 в полицию поступил вызов об убийстве и нападении.

Прокуратура отмечает, что мужчина, скорее всего, ворвался в частный дом с целью ограбления, где его, вероятно, обнаружила 37-летняя женщина. В результате полученных травм грудной клетки и шеи она погибла.

Полиция утверждает, что после этого мужчина ранил 14-летнюю дочь погибшей. По словам потерпевшей, ее разбудил крик матери. Ее госпитализировали с ранениями грудной клетки.

По данным правоохранителей, в доме находилась еще одна украинка. Она получила ранение руки.

Полицейские обнаружили нападающего якобы у дома в кустах. Во время обыска у него обнаружили окровавленный нож. Задержанным оказался 36-летний ранее судимый житель Легницы, утверждают в полиции.

17 апреля мужчину должны доставить в окружную прокуратуру в Легнице. Планируется объявление ему обвинения в убийстве одного человека, покушении на убийство другого и нанесении телесных повреждений третьей жертве.

LIGA.net обратилась за комментарием по поводу инцидента к представителю МИД Украины. По состоянию на 17:00 не получила ответа.

8 апреля 2023 года в Молдове перевернулся автобус, направлявшийся в Киев. Среди пострадавших есть украинцы.

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Мілана Головань

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