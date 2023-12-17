В помещении, где мог появиться Залужный, нашли прослушку. СБУ открыла дело

СБУ открыла уголовное производство после обнаружения устройства для прослушки в одном из помещений, где мог появиться главком ВСУ Валерий Залужный

Валерий Залужный (Фото - Facebook Главнокомандующий ВСУ)

Служба безопасности Украины сообщила, что открыла уголовное производство после обнаружения устройства для прослушки в одном из помещений, где мог появиться главком ВСУ Валерий Залужный.

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Как подчеркивает СБУ, устройство было обнаружено не в кабинете Залужного, а в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться им для работы.

По предварительным данным, устройство при обнаружении находилось в нерабочем состоянии, средств записи или удаленной передачи данных при нем не было. Устройство будет передано на экспертизу.

Уголовное производство открыто по статье о незаконном приобретении, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации.

15 января 2020 года на анонимных YouTube и Telegram каналах опубликовали записи, на которых якобы запечатлено общение премьер-министра Гончарука и других представителей власти.

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