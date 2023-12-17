У приміщенні, де міг з'явитись Залужний, знайшли пристрій для прослуховування. СБУ відкрила справу

СБУ відкрила кримінальне провадження після виявлення пристрою для прослуховування в одному з приміщень, де міг з'явитись головком ЗСУ Валерій Залужний

Валерій Залужний (Фото - Facebook Головнокомандувач ЗСУ)

Служба безпеки України повідомила, що відкрила кримінальне провадження після виявлення пристрою для прослуховування в одному із приміщень, де міг з'явитися головком ЗСУ Валерій Залужний.

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Як наголошує СБУ, пристрій було виявлено не в кабінеті Залужного, а в одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватися їм для роботи.

За попередніми даними, пристрій під час виявлення знаходився у неробочому стані, засобів запису або віддаленого передання даних із ним не було. Пристрій буде передано на експертизу.

Кримінальне провадження відкрито за статтею про незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації.

15 січня 2020 року на анонімних YouTube та Telegram каналах опублікували записи, на яких можна почути ймовірно спілкування прем'єр-міністра Гончарука та інших представників влади.

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