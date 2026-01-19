В Португалии впервые за 40 лет не выбрали президента в первом туре
В воскресенье, 18 января, в Португалии прошли президентские выборы, по результатам которых во второй тур прошли бывший глава Социалистической партии Португалии Антониу Жозе Сегуру и ультраправый политик Андре Вентура. В следующем месяце состоится второй тур выборов – впервые за 40 лет, пишут Politico и The Guardian.
Набрав 31,1% голосов, Сегуру совершил непредсказуемый прорыв, обойдя лидера ультраправой партии Chega ("Хватит") Андре Вентуру (23,5%). Довыборные опросы стабильно показывали, что именно Вентура имел наибольшую поддержку среди избирателей. Поскольку ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства, Сегуру и Вентура сойдутся во втором туре 8 февраля.
"Способность Вентуры получить почти четверть голосов в воскресенье подчеркивает, насколько стремительным был рост его партии Chega в Португалии. За шесть лет это ультранационалистическое объединение прошло путь от наличия лишь одного депутата в парламенте до статуса главной оппозиционной силы страны, контролирующей более четверти мест в законодательном органе", – пишет Politico.
Несмотря на прорыв Вентуры в воскресенье, мало кто верит в его реальную победу во втором туре. Политические обозреватели ожидают, что общество мобилизуется, чтобы не допустить его в президентский дворец, и сплотится вокруг Сегуру, пишет издание.
Сам Вентура заявил, что не имеет настоящего интереса быть "президентом всех португальцев", и намекнул, что баллотировался лишь для того, чтобы оценить уровень поддержки своей будущей кандидатуры на пост премьер-министра.
"За пять десятилетий, с тех пор как Португалия сбросила свою фашистскую диктатуру, президентские выборы только один раз – в 1986 году – требовали второго тура, что подчеркивает, насколько фрагментированным стал политический ландшафт с ростом ультраправых и разочарованием избирателей основными партиями", – пишет The Guardian.
Португалия является полупрезидентской республикой. Президент является главой государства и имеет полномочия назначать премьер-министра и распускать парламент. Также президент имеет право:
→ накладывать вето на законы;
→ ратифицировать международные договоры;
→ назначать отдельных членов ключевых государственных и судебных органов;
→ осуществлять помилование;
→ как верховный главнокомандующий вооруженных сил страны, президент имеет значительное влияние на развертывание португальских войск.
"Португальские президенты были стабилизирующей силой в политике страны с момента создания республики, а пять предыдущих президентов выиграли два пятилетних срока подряд. Португальский электорат традиционно выбирал президентов, которые балансировали против доминирующей политической силы того времени. В этом свете неудивительно, что Сегуро, которого поддерживают социалисты, лидирует в опросах, несмотря на массовое поражение партии на парламентских выборах 2025 года", – пишет внештатный старший научный сотрудник Европейского центра Атлантического совета Эндрю Бернард.
Нынешние президентские выборы стали уже шестым большим голосованием в Португалии с 2024 года (после трех национальных выборов, выборов в Европарламент и местных выборов).
Андре Кларо Амарал Вентура – крайне правый политик и юрист, основатель и лидер национал-популистской партии "Chega". Известен выступлениями праворадикального "антисистемного" характера. В 2001 году вступил в Социал-демократическую партию (СДП) – несмотря на название, главную силу правоцентристского и правого лагеря на тот момент. Позиция и публичные выступления Вентуры нередко выходили за пределы правоцентризма СДП. В частности он жестко высказывался против мусульманской иммиграции в страны Евросоюза. Политический скандал вызвали его выступления в 2017 году относительно ромской общины Португалии – в ней Вентура видел источник криминальной преступности и социального паразитизма. Лидер португальского Союза рома Жозе Фернандеш сравнил Вентуру с Адольфом Гитлером. На парламентских выборах 2022 года и на досрочных выборах 2024 года привел партию "Chega" к популярности.
- В мае 2026 года на досрочных парламентских выборах в Португалии победила правящая партия Демократический альянс. В то же время политсила не получила большинства, необходимого для самостоятельного формирования правительства.
Комментарии (0)