На парламентских выборах в Португалии побеждает руководящая партия, но есть нюанс

Демократический альянс получил 89 мест в парламенте из 230, что составляет более 32% голосов

Лидер Демократического альянса Луиш Монтенегру (Фото: ЕРА/MIGUEL A. LOPES)

На досрочных парламентских выборах в Португалии выигрывает руководящая партия Демократический альянс. Однако она не получила большинство для самостоятельного формирования правительства, сообщает португальский вещатель RTP.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Согласно результатам подсчета голосов, Демократический альянс получил 89 мест в парламенте из 230, что составляет более 32% голосов, на 9 мест больше по сравнению с предыдущими выборами.

Вторую позицию заняла ультраправая партия Достаточно (Chega) с более чем 23% голосов, а Социалистическая партия (PS), набравшая менее 23%, заняла третье место.

Социалисты получили всего на 50 000 голосов больше, чем Chega, и потеряли места в парламенте – с 78 до 58. Лидер партии Педро Нуно Сантуш объявил о своей отставке.

Также не подсчитаны голоса португальской диаспоры, которые могут позволить ультраправым выйти на второе место. Это может стать первым случаем почти за 40 лет, когда социалисты не попадут в число лидеров.

Монтенегру отказался заключать соглашения с ультраправыми, поэтому его правительство будет вынуждено искать поддержку в парламенте или формировать правительство меньшинства.