На парламентских выборах в Португалии побеждает руководящая партия, но есть нюанс
На досрочных парламентских выборах в Португалии выигрывает руководящая партия Демократический альянс. Однако она не получила большинство для самостоятельного формирования правительства, сообщает португальский вещатель RTP.
Согласно результатам подсчета голосов, Демократический альянс получил 89 мест в парламенте из 230, что составляет более 32% голосов, на 9 мест больше по сравнению с предыдущими выборами.
Вторую позицию заняла ультраправая партия Достаточно (Chega) с более чем 23% голосов, а Социалистическая партия (PS), набравшая менее 23%, заняла третье место.
Социалисты получили всего на 50 000 голосов больше, чем Chega, и потеряли места в парламенте – с 78 до 58. Лидер партии Педро Нуно Сантуш объявил о своей отставке.
Также не подсчитаны голоса португальской диаспоры, которые могут позволить ультраправым выйти на второе место. Это может стать первым случаем почти за 40 лет, когда социалисты не попадут в число лидеров.
Монтенегру отказался заключать соглашения с ультраправыми, поэтому его правительство будет вынуждено искать поддержку в парламенте или формировать правительство меньшинства.
- 18 мая 2025 года выборы прошли в трех странах Европы: Португалии (парламентские), Польше и Румынии (президентские).
- По данным ЦИК, в Румынии победил прозападный кандидат, мэр Бухареста Дан. У него 53,6% голосов. У пророссийского кандидата Симиона – 46,4%.
- В первом туре президентских выборов в Польше побеждает проукраинский кандидат, мэр Варшавы Рафал Тшасковский.