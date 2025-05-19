На парламентських виборах у Португалії перемагає керівна партія, але є нюанс

Демократичний альянс отримав 89 місць у парламенті з 230, що складає понад 32% голосів

Лідер Демократичного альянсу Луїш Монтенегру (Фото: ЕРА/MIGUEL A. LOPES)

На дострокових парламентських виборах у Португалії перемагає керівна партія Демократичний альянс. Однак вона не здобула більшості для самостійного формування уряду, повідомляє португальський мовник RTP.

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Згідно з результатами підрахунку голосів, Демократичний альянс отримав 89 місць у парламенті з 230, що складає понад 32% голосів, на 9 місць більше порівняно з попередніми виборами.

Другу позицію посіла ультраправа партія Досить (Chega) з понад 23% голосів, а Соціалістична партія (PS), яка набрала менш як 23%, зайняла третє місце.

Соціалісти отримали лише на 50 000 голосів більше, ніж Chega, і втратили місця в парламенті – з 78 до 58. Лідер партії Педро Нуно Сантуш оголосив про свою відставку.

Також ще не підраховано голоси португальської діаспори, які можуть дозволити ультраправим вийти на друге місце. Це може стати першим випадком за майже 40 років, коли соціалісти не потраплять до числа лідерів.

Монтенегру відмовився укладати угоди з ультраправими, тому його уряд буде змушений шукати підтримки в парламенті або формувати уряд меншості.