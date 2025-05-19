Дуров стверджує, що Франція просила його втрутитися у вибори в Румунії. Париж заперечив
Павло Дуров (Фото: Facebook Дурова)

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров стверджує, що очільник Генеральної дирекції зовнішньої безпеки Франції (DGSE) Ніколя Лернер звернувся до нього з проханням "обмежити активність консервативних голосів" у Румунії перед президентськими виборами. У відомстві заперечили, передає France 24.

За словами Дурова, цієї весни Лернер попросив його "заборонити консервативні голоси" в Румунії напередодні виборів.

"Я відмовився. Ми [Telegram] не блокували протестувальників у Росії, Білорусі чи Ірані. Ми не почнемо робити це в Європі", – додав він.

Своєю чергою, у розвідувальному органі Франції заперечили це.

"DGSE рішуче спростовує звинувачення в тому, що в цих випадках надходили запити на блокування акаунтів, пов'язаних із будь-яким виборчим процесом", – йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що французькі розвідники неодноразово зустрічалися з Дуровим, щоб "нагадати йому про відповідальність його компанії та його особисту роль у боротьбі з тероризмом і дитячою порнографією". Деталі щодо дат цих зустрічей та осіб, які на них були, не розголошуються.

У листопаді 2024 року в Румунії відбувся перший тур президентських виборів. До другого туру, що мав пройти 8 грудня, вийшли проросійський ультраправий Джорджеску (22,95%) і проєвропейська Ласконі (19,17%).

19 травня 2025 року після першого туру виборів антиукраїнський кандидат Джордже Сіміон заявив про нібито свою перемогу на виборах. Речник Міністерства закордонних справ Румунії Андрій Тарнеа заявив, що Кремль втручався у цьогорічні президентські вибори.

Після опрацювання 100% протоколів з виборчих дільниць у другому турі президентських виборів у Румунії перемогу отримав Нікушор Дан – у нього 53,6% голосів. Антиукраїнський кандидат Джордже Сіміон має 46,4%.
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