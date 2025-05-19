Дуров стверджує, що Франція просила його втрутитися у вибори в Румунії. Париж заперечив
Засновник месенджера Telegram Павло Дуров стверджує, що очільник Генеральної дирекції зовнішньої безпеки Франції (DGSE) Ніколя Лернер звернувся до нього з проханням "обмежити активність консервативних голосів" у Румунії перед президентськими виборами. У відомстві заперечили, передає France 24.
За словами Дурова, цієї весни Лернер попросив його "заборонити консервативні голоси" в Румунії напередодні виборів.
"Я відмовився. Ми [Telegram] не блокували протестувальників у Росії, Білорусі чи Ірані. Ми не почнемо робити це в Європі", – додав він.
Своєю чергою, у розвідувальному органі Франції заперечили це.
"DGSE рішуче спростовує звинувачення в тому, що в цих випадках надходили запити на блокування акаунтів, пов'язаних із будь-яким виборчим процесом", – йдеться у повідомленні.
Там зазначили, що французькі розвідники неодноразово зустрічалися з Дуровим, щоб "нагадати йому про відповідальність його компанії та його особисту роль у боротьбі з тероризмом і дитячою порнографією". Деталі щодо дат цих зустрічей та осіб, які на них були, не розголошуються.
19 травня 2025 року після першого туру виборів антиукраїнський кандидат Джордже Сіміон заявив про нібито свою перемогу на виборах. Речник Міністерства закордонних справ Румунії Андрій Тарнеа заявив, що Кремль втручався у цьогорічні президентські вибори.
Після опрацювання 100% протоколів з виборчих дільниць у другому турі президентських виборів у Румунії перемогу отримав Нікушор Дан – у нього 53,6% голосів. Антиукраїнський кандидат Джордже Сіміон має 46,4%.
- 24 серпня 2024 року у французькому аеропорту затримали засновника і гендиректора Telegram Дурова. Вдень російське посольство запросило консульський доступ до затриманого.
- Після його затримання компанія сказала, що Дурову немає чого приховувати, а закиди щодо відповідальності платформи і її власника за зловживання, які можуть відбуватися на ній, є абсурдними. Сам гендиректор Telegram заявив, що висунуті владою Франції звинувачення здивували його.
- 17 березня 2025-го Дуров повернувся до Дубая з дозволу суду.