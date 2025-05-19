Дуров стверджує, що Франція просила його втрутитися у вибори в Румунії. Париж заперечив

Павло Дуров (Фото: Facebook Дурова)

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров стверджує, що очільник Генеральної дирекції зовнішньої безпеки Франції (DGSE) Ніколя Лернер звернувся до нього з проханням "обмежити активність консервативних голосів" у Румунії перед президентськими виборами. У відомстві заперечили, передає France 24.

За словами Дурова, цієї весни Лернер попросив його "заборонити консервативні голоси" в Румунії напередодні виборів.

"Я відмовився. Ми [Telegram] не блокували протестувальників у Росії, Білорусі чи Ірані. Ми не почнемо робити це в Європі", – додав він.

Своєю чергою, у розвідувальному органі Франції заперечили це.

"DGSE рішуче спростовує звинувачення в тому, що в цих випадках надходили запити на блокування акаунтів, пов'язаних із будь-яким виборчим процесом", – йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що французькі розвідники неодноразово зустрічалися з Дуровим, щоб "нагадати йому про відповідальність його компанії та його особисту роль у боротьбі з тероризмом і дитячою порнографією". Деталі щодо дат цих зустрічей та осіб, які на них були, не розголошуються.