Дуров утверждает, что Франция просила его вмешаться в выборы Румынии. Париж возразил

Павел Дуров (Фото: Facebook Дурова)

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров утверждает, что глава Генеральной дирекции внешней безопасности Франции (DGSE) Николя Лернер обратился к нему с просьбой "ограничить активность консервативных голосов" в Румынии перед президентскими выборами. В ведомстве возразили, передает France 24.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

По словам Дурова, этой весной Лернер попросил его "запретить консервативные голоса" в Румынии в преддверии выборов.

"Я отказался. Мы [Telegram] не блокировали протестующих в России, Беларуси или Иране. Мы не начнем делать это в Европе", – добавил он.

В свою очередь, в разведывательном органе Франции отрицали это.

"DGSE решительно опровергает обвинения в том, что в этих случаях поступали запросы на блокировку аккаунтов, связанных с каким-либо избирательным процессом", – говорится в сообщении.

Там отметили, что французские разведчики неоднократно встречались с Дуровым, чтобы "напомнить ему об ответственности его компании и его личной роли в борьбе с терроризмом и детской порнографией". Детали о датах этих встреч и лицах, которые на них были, не разглашаются.