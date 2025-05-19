Дуров утверждает, что Франция просила его вмешаться в выборы Румынии. Париж возразил
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров утверждает, что глава Генеральной дирекции внешней безопасности Франции (DGSE) Николя Лернер обратился к нему с просьбой "ограничить активность консервативных голосов" в Румынии перед президентскими выборами. В ведомстве возразили, передает France 24.
По словам Дурова, этой весной Лернер попросил его "запретить консервативные голоса" в Румынии в преддверии выборов.
"Я отказался. Мы [Telegram] не блокировали протестующих в России, Беларуси или Иране. Мы не начнем делать это в Европе", – добавил он.
В свою очередь, в разведывательном органе Франции отрицали это.
"DGSE решительно опровергает обвинения в том, что в этих случаях поступали запросы на блокировку аккаунтов, связанных с каким-либо избирательным процессом", – говорится в сообщении.
Там отметили, что французские разведчики неоднократно встречались с Дуровым, чтобы "напомнить ему об ответственности его компании и его личной роли в борьбе с терроризмом и детской порнографией". Детали о датах этих встреч и лицах, которые на них были, не разглашаются.
19 мая 2025 года после первого тура выборов антиукраинский кандидат Джордже Симион заявил о якобы своей победе на выборах. Представитель Министерства иностранных дел Румынии Андрей Тарнеа заявил, что Кремль вмешивался в нынешние президентские выборы.
После обработки 100% протоколов с избирательных участков во втором туре президентских выборов в Румынии победу одержал Никушор Дан – у него 53,6% голосов. Антиукраинский кандидат Джордже Симион имеет 46,4%.
- 24 августа 2024 года во французском аэропорту задержали основателя и гендиректора Telegram Дурова. Днем российское посольство запросило консульский доступ к задержанному.
- После его задержания компания сказала, что Дурову нечего скрывать, а упреки в ответственности платформы и ее владельца за злоупотребления, которые могут происходить на ней, являются абсурдными. Сам гендиректор Telegram заявил, что предъявленные властями Франции обвинения удивили его.
- 17 марта 2025 года Дуров вернулся в Дубай с разрешения суда.