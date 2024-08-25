Telegram отреагировал на арест Дурова: утверждает, что не нарушает законы ЕС

Павел Дуров (Фото: Telegram предпринимателя)

Мессенджер Telegram отреагировал на арест своего основателя и генерального директора Павла Дурова во Франции - заявляют, что платформа соблюдает законы Европейского союза, а предпринимателю "нечего скрывать". Соответствующее сообщение появилось в официальном канале Telegram News.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Telegram заявляет, что соблюдает законы ЕС, в частности Закон о цифровых услугах, и утверждает, что его модерация отвечает стандартам отрасли и "постоянно совершенствуется".

Мессенджер пишет, что его генеральному директору Дурову "нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе".

"Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой", – считают в Telegram.

В целом, мессенджер "ждет скорого решения этой ситуации".

Вечером 24 августа в парижском аэропорту задержали основателя и гендиректора Telegram Дурова. Днем российское посольство запросило консульский доступ к задержанному.

Французский канал TF1 со ссылкой на свои источники отмечал, что бизнесмену могут выдвинуть подозрение в участии в терроризме, наркоторговле, мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях из-за недостаточной модерации контента в мессенджере.

Долгое время был открыт вопрос о том, кто финансирует Telegram. Подозревали, что мессенджер финансируется российским правительством и спецслужбами. В Украине неоднократно поднимался вопрос о блокировании Telegram или отдельных каналов - в частности, о проблемах говорили в военной разведке.

Читайте также: Глава комитета ВР по информполитике: Или Telegram ведет диалог с государством, или его закроют