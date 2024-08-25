Telegram отреагировал на арест Дурова: утверждает, что не нарушает законы ЕС
Павел Дуров (Фото: Telegram предпринимателя)

Мессенджер Telegram отреагировал на арест своего основателя и генерального директора Павла Дурова во Франции - заявляют, что платформа соблюдает законы Европейского союза, а предпринимателю "нечего скрывать". Соответствующее сообщение появилось в официальном канале Telegram News.

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Telegram заявляет, что соблюдает законы ЕС, в частности Закон о цифровых услугах, и утверждает, что его модерация отвечает стандартам отрасли и "постоянно совершенствуется".

Мессенджер пишет, что его генеральному директору Дурову "нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе".

"Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой", – считают в Telegram.

В целом, мессенджер "ждет скорого решения этой ситуации".

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