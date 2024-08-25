Telegram відреагував на арешт Дурова: стверджує, що не порушує закони ЄС
Павло Дуров (Фото: Telegram підприємця)

Месенджер Telegram відреагував на арешт свого засновника та генерального директора Павла Дурова у Франції - заявляють, платформа дотримується законів Європейського союзу, а підприємець "не має чого приховувати". Відповідний допис з'явився в офіційному каналі Telegram News.

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Telegram заявляє, що дотримується законів ЄС, зокрема Закону про цифрові послуги, й стверджує, що його модерація відповідає стандартам галузі й "постійно вдосконалюється".

Месенджер пише, що його генеральному директор Дуров "не має чого приховувати і часто подорожує Європою".

"Абсурдно стверджувати, що платформа або її власник несуть відповідальність за зловживання цією платформою", - вважають у Telegram.

У цілому, месенджер "чекає швидкого вирішення цієї ситуації".

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