Telegram відреагував на арешт Дурова: стверджує, що не порушує закони ЄС

Павло Дуров (Фото: Telegram підприємця)

Месенджер Telegram відреагував на арешт свого засновника та генерального директора Павла Дурова у Франції - заявляють, платформа дотримується законів Європейського союзу, а підприємець "не має чого приховувати". Відповідний допис з'явився в офіційному каналі Telegram News.

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Telegram заявляє, що дотримується законів ЄС, зокрема Закону про цифрові послуги, й стверджує, що його модерація відповідає стандартам галузі й "постійно вдосконалюється".

Месенджер пише, що його генеральному директор Дуров "не має чого приховувати і часто подорожує Європою".

"Абсурдно стверджувати, що платформа або її власник несуть відповідальність за зловживання цією платформою", - вважають у Telegram.

У цілому, месенджер "чекає швидкого вирішення цієї ситуації".

Увечері 24 серпня у паризькому аеропорту затримали засновника і гендиректора Telegram Дурова. Вдень російське посольство запросило консульський доступ до затриманого.

Французький канал TF1 з посиланням на свої джерела зазначав, що бізнесмену можуть висунути вручити підозру в участі у тероризмі, наркоторгівлі, шахрайстві, відмиванні грошей та інших злочинах через недостатню модерацію контенту у месенджері.

Довгий час було відкритим питання стосовно того, хто фінансує Telegram. Підозрювали, що месенджер фінансується російським урядом і спецслужбами. В Україні неодноразово порушували питання про блокування Telegram або окремих каналів - зокрема, про проблеми говорили у воєнній розвідці.

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