ГУР: Telegram швидко й активно взаємодіє зі спецслужбами РФ, звернення України безрезультатні

Наявність офіційного представництва Telegram полегшило б комунікації між державою та платформою, заявив Андрій Юсов

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Telegram "активно та швидко взаємодіє" зі спецслужбами Росії, проте звернення України до месенджера залишаються безрезультатними, заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Його слова на обговоренні законопроєкту щодо регулювання платформ поширення інформації передає Детектор Медіа.

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Юсов зазначив: Telegram часто користуються коригувальники та російські спецслужби для вербування – йдеться не про окремі медіа, блогерів або користувачів платформи, а про сам месенджер як такий.

Він акцентував, що звернення України до Telegram досі лишаються безрезультатними, але зі спецслужбами Росії месенджер проводить "активну та швидку взаємодію".

Представник ГУР визнав, що з іншими платформами "точно не все бездоганно", проте з ними в України значно краща комунікація.

"З останніх прикладів, Telegram заблокував канал "Руського національного руху" через запит спецслужб Росії. Це штатна ситуація, коли в Росії оперативно за запитом російських спецслужб Telegram реагує, щоб видаляти ті чи інші дописи, канали чи спільноти", – розповів Юсов.

За його словами, швидкість реакції та взаємодії Telegram на запити влади і спецслужб РФ взагалі "не йдуть в жодне порівняння" з комунікацією, яка є у месенджера з Україною.

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До того ж, заявив представник ГУР, на платформі поширюється "величезна кількість деструктивного контенту" за всіма напрямками – від національної безпеки до порушення прав дітей.

Співробітник воєнної розвідки пояснив: ситуація, коли існує популярний у більшості українців інструмент, на який держава не впливає та не регулює, означає те, що Україна дає додаткові можливості Росії.

Також Юсов додав, що наявність офіційного представництва Telegram полегшила б комунікації між Україною та платформою.

Він додав: незалежно від того, які рішення держава ухвалить щодо регулювання платформ, українські спецслужби використовували й будуть використовувати для роботи на території РФ різні інструменти, зокрема Telegram і заборонені Вконтакте й Однокласники.

"Але з розумінням, що це – територія ворога. Це інструменти, які модеруються, блокуються і жорстко ведуться ворогом. Усі ризики щодо Telegram, які озвучувалися і рік, і два тому, залишаються актуальними, ми можемо лише констатувати нові факти", – підсумував представник ГУР.

На початку 2024 року Юсов заявив, що месенджер Telegram створює загрози для інформаційної безпеки в Україні. У відповідь Telegram заявив, що месенджер "є і завжди був безпечним для українців і користувачів у всьому світі".

У березні в Україні ініціювали законопроєкт щодо регулювання платформи Telegram.

У квітні в Telegram заблокували чат-боти Сил оборони для протидії російським окупантам – згодом ті відновили роботу. У комітеті зі свободи слова Ради заявили, що до блокування причетні російські спецслужби.

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