Юрчишин каже, що до блокування чатботів України причетна ФСБ. Вони знову працюють

Глава комітету Ради з питань свободи слова заявив, що "оскільки не було попереджень про блокування, в цьому зацікавлена третя сторона"

Фото: Focal Foto / Flickr

Україна вживає заходів з відновлення роботи чатботів для протидії російським окупантам, заявив в коментарі LIGA.net нардеп від Голосу, глава парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. За його словами, до блокування причетні російські спецслужби.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Ведеться робота і з відновлення ботів, і з розвитку каналів для передання оперативної інформації в інших мережах ГУР, СБУ, Центру протидії дезінформації тощо", – сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи намагалась Україна зв'язатися безпосередньо з власником Telegram Павлом Дуровим, Юрчишин заявив: "Пан Дуров ігнорує всі запити з боку України".

У Facebook нардеп написав, що блокуванню українських чатботів нібито посприяла російська ФСБ.

"Українській владі, зокрема і через залучення платформи Apple, вдалося знайти рішення щодо блокування російської пропаганди в Telegram. Звісно, це не сподобалося ФСБ, і вони нагнули Дурова заблокувати те, що пов'язане з Україною", – йдеться у повідомленні.

На уточнювальне запитання, чи підтверджені ці слова даними української розвідки, Юрчишин сказав: "Навіть якщо у нашої розвідки є такі дані, то публічно поширювати вони це не будуть".

Раніше ГУР написало, що блокування чатботів відбулося "всупереч правилам та публічним заявам, які керівництво Telegram публічно декларувало".

"Соцмережі самостійно так не вчиняють. Якщо це політика мережі, йде попередження про те, що контент не відповідає таким-то нормам. Далі є час, щоб оскаржити таку дію. Оскільки цього не було — отже, зацікавлена третя сторона", – пояснив глава комітету.

ДОПОВНЕНО о 10:02. Чатбот єВорог запрацював у застосунку "Дія" та Telegram. Також відновили роботу боти СБУ та ГУР, заявили у пресслужбі Центру протидії дезінформації.

7 березня Юрчишин у коментарі LIGA.net заявив, що комітет ВР з питань свободи слова не має механізмів, які змусили б анонімні Telegram-канали реєструватися як медіа та деанонімізуватися.

заявив, що комітет ВР з питань свободи слова не має механізмів, які змусили б анонімні Telegram-канали реєструватися як медіа та деанонімізуватися. 21 березня в Україні ініціювали законопроєкт щодо регулювання платформи Telegram.

25 березня Юрчишин у коментарі LIGA.net повідомив, що комітет подав запит до Державної податкової служби про перевірку Telegram та каналів у ньому. Наразі відомство не відповіло.

Читайте також: Завдяки єВорог вдалося розпізнати перші обличчя вбивць у Бучі, Ірпені й Гостомелі – фото