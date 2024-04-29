Нардеп Юрчишин: К блокированию чат-ботов Украины причастна ФСБ. Восстанавливаем

Глава комитета Совета по вопросам свободы слова заявил, что "поскольку не было предупреждений о блокировании, в этом заинтересована третья сторона"

Фото: Focal Foto/Flickr

Украина проводит мероприятия по возобновлению работы чат-ботов для противодействия российским оккупантам, заявил в комментарии нардеп от Голоса, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин. По его словам, к блокированию причастны российские спецслужбы.

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"Ведется работа и по восстановлению ботов, и по развитию каналов для передачи оперативной информации в других сетях ГУР, СБУ, Центра противодействия дезинформации и т.д.", – сказал он.

Отвечая на вопрос, пыталась ли Украина связаться непосредственно с владельцем Telegram Павлом Дуровым, Юрчишин заявил: "Господин Дуров игнорирует все запросы со стороны Украины".

В Facebook нардеп написал, что блокированию украинских чат-ботов якобы поспособствовала российская ФСБ.

"Украинским властям, в том числе и из-за привлечения платформы Apple, удалось найти решение о блокировании российской пропаганды в Telegram. Конечно, это не понравилось ФСБ и они нагнули Дурова заблокировать то, что связано с Украиной", – говорится в сообщении.

На уточняющий вопрос, подтверждены ли эти слова данными украинской разведки, Юрчишин сказал: "Даже если у нашей разведки есть такие данные, публично распространять они это не будут".

Ранее ГУР написало, что блокировка чат-ботов состоялась "вопреки правилам и публичным заявлениям, которые руководство Telegram публично декларировало".

"Соцсети самостоятельно так не поступают. Если это политика сети, идет предупреждение о том, что контент не отвечает таким-то нормам. Дальше есть время, чтобы обжаловать такое действие. Поскольку этого не было, значит заинтересована третья сторона", – пояснил глава комитета.

7 марта Юрчишин в комментарии LIGA.net заявил, что у комитета ВР по вопросам свободы слова нет механизмов, которые заставили бы анонимные Telegram-каналы регистрироваться как медиа и деанонимизироваться.

заявил, что у комитета ВР по вопросам свободы слова нет механизмов, которые заставили бы анонимные Telegram-каналы регистрироваться как медиа и деанонимизироваться. 21 марта в Украине инициировали законопроект по регулированию платформы Telegram.

25 марта Юрчишин в комментарии LIGA.net сообщил, что комитет подал запрос в Государственную налоговую службу о проверке Telegram и каналов в нем. В настоящее время ведомство не ответило.

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