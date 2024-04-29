ГУР: Telegram заблокував українські чатботи для передання даних, зокрема єВорог
Керівництво Telegram заблокувало низку офіційних чатботів України, завдяки яким українці могли передавати Силам оборони і розвідці дані про російських окупантів. Головне управління розвідки підтвердило інформацію.
Розвідники заявили, що 28 квітня керівництво платформи Telegram "необґрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України".
Серед заблокованих – "Головний бот розвідки".
"Це відбулось всупереч правилам та публічним заявам, які керівництво Telegram публічно декларувало", – додали у ГУР.
Крім того, не працюють й чатботи СБУ та ППО для відстеження ворожих дронів та ракет, а також єВорог. Останній не відкривається і через застосунок "Дія".
Водночас у розвідці попередили, що росіяни створюють боти зі схожими назвами та закликали не надсилати на них персональні дані.
Офіційна пошта для зв’язку з ГУР: [email protected]
Signal: +38 096 945 53 41
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- 7 березня нардеп від Голосу Ярослав Юрчишин у коментарі LIGA.net заявив, що комітет ВР з питань свободи слова не має механізмів, які змусили б анонімні Telegram-канали реєструватися як медіа та деанонімізуватися.
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- 25 березня Юрчишин у коментарі LIGA.net повідомив, що комітет подав запит до Державної податкової служби про перевірку Telegram та каналів у ньому. Наразі відомство не відповіло.
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