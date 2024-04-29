ГУР: Telegram заблокував українські чатботи для передання даних, зокрема єВорог

У розвідці заявили, що ворог створює боти зі схожими назвами, і закликали не надсилати їм дані

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Керівництво Telegram заблокувало низку офіційних чатботів України, завдяки яким українці могли передавати Силам оборони і розвідці дані про російських окупантів. Головне управління розвідки підтвердило інформацію.

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Розвідники заявили, що 28 квітня керівництво платформи Telegram "необґрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України".

Серед заблокованих – "Головний бот розвідки".

"Це відбулось всупереч правилам та публічним заявам, які керівництво Telegram публічно декларувало", – додали у ГУР.

Крім того, не працюють й чатботи СБУ та ППО для відстеження ворожих дронів та ракет, а також єВорог. Останній не відкривається і через застосунок "Дія".

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Водночас у розвідці попередили, що росіяни створюють боти зі схожими назвами та закликали не надсилати на них персональні дані.

Офіційна пошта для зв’язку з ГУР: [email protected]

Signal: +38 096 945 53 41

WhatsApp: +38 096 945 53 41

7 березня нардеп від Голосу Ярослав Юрчишин у коментарі LIGA.net заявив, що комітет ВР з питань свободи слова не має механізмів, які змусили б анонімні Telegram-канали реєструватися як медіа та деанонімізуватися.

заявив, що комітет ВР з питань свободи слова не має механізмів, які змусили б анонімні Telegram-канали реєструватися як медіа та деанонімізуватися. 21 березня в Україні ініціювали законопроєкт щодо регулювання платформи Telegram.

25 березня Юрчишин у коментарі LIGA.net повідомив, що комітет подав запит до Державної податкової служби про перевірку Telegram та каналів у ньому. Наразі відомство не відповіло.

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