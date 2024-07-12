ГУР: Telegram быстро взаимодействует со спецслужбами РФ, обращения Украины безрезультатны

Наличие официального представительства Telegram облегчило бы коммуникации между государством и платформой, заявил Андрей Юсов.

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Telegram "активно и быстро взаимодействует" со спецслужбами России, однако обращения Украины к мессенджеру остаются безрезультатными, заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Его слова на обсуждении законопроекта о регулировании платформ распространения информации передает Детектор Медиа.

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Юсов отметил: Telegram часто пользуются корректировщики и российские спецслужбы для вербовки – речь идет не об отдельных медиа, блогерах или пользователях платформы, а о самом мессенджере как таковом.

Он акцентировал, что обращения Украины к Telegram до сих пор остаются безрезультатными, но со спецслужбами России мессенджер проводит "активное и быстрое взаимодействие".

Представитель ГУР признал, что с другими платформами "точно не все безупречно", однако с ними у Украины гораздо лучше коммуникация.

"Из последних примеров, Telegram заблокировал канал "Русского национального движения" по запросу спецслужб России. Это штатная ситуация, когда в России оперативно по запросу российских спецслужб Telegram реагирует, чтобы удалять те или иные сообщения, каналы или сообщества", – рассказал Юсов.

По его словам, скорость реакции и взаимодействия Telegram на запросы властей и спецслужб РФ вообще "не идут ни в какое сравнение" с коммуникацией, которая есть у мессенджера с Украиной.

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К тому же, заявил представитель ГУР, на платформе распространяется "огромное количество деструктивного контента" по всем направлениям – от национальной безопасности до нарушения прав детей.

Сотрудник военной разведки объяснил: ситуация, когда существует популярный у большинства украинцев инструмент, на который государство не влияет и не регулирует, означает то, что Украина дает дополнительные возможности России.

Также Юсов добавил, что наличие официального представительства Telegram облегчило бы коммуникацию между Украиной и платформой.

Он добавил: независимо от того, какие решения государство примет по регулированию платформ, украинские спецслужбы использовали и будут использовать для работы на территории РФ различные инструменты, в частности Telegram и запрещенные Вконтакте и Одноклассники.

"Но с пониманием, что это – территория врага. Это модерируемые, блокирующиеся и жестко ведущиеся врагом инструменты. Все риски относительно Telegram, которые озвучивались и год, и два назад, остаются актуальными, мы можем лишь констатировать новые факты", – подытожил представитель ГУР.

В начале 2024 Юсов заявил, что мессенджер Telegram создает угрозы для информационной безопасности в Украине. В ответ Telegram заявил, что мессенджер "есть и всегда был безопасен для украинцев и пользователей во всем мире".

В марте в Украине инициировали законопроект по регулированию платформы Telegram.

В апреле в Telegram заблокировали чат-боты Сил обороны для противодействия российским оккупантам – впоследствии те возобновили работу. В комитете по свободе слова Рады заявили, что к блокированию причастны российские спецслужбы.

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