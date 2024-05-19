"Если есть требования к СМИ, почему нет к другим платформам". ГУР хочет регуляции Telegram

Спикер ГУР заявил, что российский след в Telegram – это факт, а не предположение

Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Главное управление разведки считает, что государство должно унормировать деятельность Telegram на территории Украины. Об этом в интервью Центру противодействия дезинформации сказал спикер ГУР Андрей Юсов.

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Он сказал, что Telegram – российский продукт и используется россиянами против Украины.

"Ну, извините, владелец – россиянин, команда разработчиков – россияне. Сейчас это оффшорная компания с закрытой структурой владельцев. Есть информация о размещении части серверов на территории Российской Федерации. Часть команды остается на территории РФ. Зафиксированы случаи сотрудничества этой платформы с российскими спецслужбами, по крайней мере на территории Российской Федерации. Поэтому здесь речь идет не о предположении, а о перечне фактов", — сказал он, отвечая на вопрос о российском следе в Telegram.

В апреле 2014 года российский предприниматель Дуров Павел заявил, что был вынужден отказаться от своей доли в соцсети "ВКонтакте". По его словам, российская Федеральная служба безопасности требовала от него передать личные данные людей, создававших группы о Евромайдане. В 2017 году Дуров сообщил об открытии офиса Telegram в Дубае в Объединенных арабских эмиратах. В этой стране он сейчас и живет. На LIGA.net есть большой текст о сети анонимных Telegram-каналов, работающих на российскую разведку.

По словам Юсова, Telegram используется как легализованный даркнет, где можно найти все: от наркотиков до групп уклоняющихся.

"Конечно, это касается и ИПСО", – сказал Юсов.

Поэтому, по мнению разведки, государство не может позволить себе молча наблюдать за этим.

"Я не буду говорить громких слов – запрет или других. Но унормировать это, деанонимизировать это, безусловно, нужно. Если у нас достаточно строгие требования к традиционным СМИ, почему этих требований не должно быть к другим платформам, которые сосредоточены на распространении информации", – сказал Юсов.

По словам Юсова, Telegram не единственная соцсеть, которую враг использует для продвижения своих информационных операций против Украины. Есть еще, например, TikTok, но его администрация идет на контакт и реагирует на обращение украинских властей.

В начале 2024 Юсов заявил, что мессенджер Telegram создает угрозы для информационной безопасности в Украине. В ответ Telegram заявил, что мессенджер "есть и всегда был безопасен для украинцев и пользователей по всему миру".

30 апреля в Нацсовете по ТВ и радиовещанию призвали прекратить официальную коммуникацию в Telegram.