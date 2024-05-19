"Якщо є вимоги до ЗМІ, чому немає до інших платформ". ГУР хоче регуляції Telegram

Речник ГУР заявив, що російський слід у Telegram – це факт, а не припущення

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Головне управління розвідки вважає, що держава повинна унормувати діяльність Telegram на території України. Про це в інтерв'ю Центру протидії дезінформації сказав речник ГУР Андрій Юсов.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Він сказав, що Telegram – російський продукт і використовується росіянами проти України.

"Ну, вибачте, власник – росіянин, команда розробників – росіяни. Зараз це офшорна компанія з закритою структурою власників. Є інформація про розміщення частини серверів на території Російської Федерації. Частина команди залишається на території РФ. Зафіксовані випадки співпраці цієї платформи з російськими спецслужбами, принаймні на території Російської Федерації. Тому тут мова йде не про припущення, а про перелік фактів", – сказав він, відповідабчи на питання про російський слід у Telegram.

У квітні 2014 року російський підприємець Дуров Павло заявив, що був вимушений відмовитися від своєї частки у соцмережі "ВКонтакте". За його словами, російська Федеральна служба безпеки вимагала від нього передати особисті дані людей, що створювали групи про Євромайдан. У 2017 Дуров повідомив про відкриття офісу Telegram у Дубаї в Об'єднаних арабських еміратах. У цій країні він наразі й мешкає. На LIGA.net є великий текст про мережу анонімних Telegram-каналів, котрі працюють на російську розвідку.

За словами Юсова, Telegram використовується як легалізований даркнет, де можна знайти все: від наркотиків до груп ухилянтів.

"Звичайно, це стосується й ІПСО", – сказав Юсов.

Тому, на думку розвідки, держава не може собі дозволити мовчки спостерігати за цим.

"Я не буду говорити гучних слів – заборона або інших. Але унормувати це, деанонімізувати це, безумовно, потрібно. Якщо у нас є достатньо суворі вимоги до традиційних ЗМІ, чому цих вимог не повинно бути до інших платформ, які зосереджені на поширенні інформації", – сказав Юсов.

За словами Юсова, Telegram не єдина соцмережа, яку ворог використовує для просування своїх інформаційних операцій проти України. Є ще, наприклад, TikTok, але його адміністрація йде на контакт і реагує на звернення української влади.

На початку 2024 року Юсов заявив, що месенджер Telegram створює загрози для інформаційної безпеки в Україні. У відповідь Telegram заявив, що месенджер "є і завжди був безпечним для українців та користувачів у всьому світі".

30 квітня у Нацраді з питань ТБ та радіомовлення закликали припинити офіційну комунікацію в Telegram.