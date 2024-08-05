Очільник комітету ВР з інформполітики: Або Telegram веде діалог з державою, або його закриють

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Наразі немає ресурсів для регуляції месенджера Telegram, однак у такому випадку його варто блокувати. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив очільник комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

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Журналісти спитали нардепа: чи потрібно регулювати застосунок Telegram, який наразі для більшості українців є головним джерелом отримання інформації, а також – чи має Україна ресурси, щоб займатися цим.

Потураєв зазначив, що ресурсів на регуляцію "немає і не буде", те саме і з можливістю, адже, за його словами, це не "в нашій юрисдикції".

"Це стосується будь-яких соцмереж. Що буде, якщо ми жодним чином не звертатимемо уваги на ці загрози, – не буде України. Тому що ні про жодну інформаційну гігієну ми говорити не можемо", – зауважив він.

Нардеп стверджує: якщо немає ресурсу і можливості реагувати, то потрібно відключати, як це було із "ВКонтакте" та "Одноклассниками".

На питання журналістів: як бути з тим, що всі представники української влади переважно комунікують через Telegram, Потураєв зазначив, що закриття цього месенджера "дорого коштуватиме" і кожен "заплатить свою ціну".

"Коли у тебе 80% населення користуються немодерованою соцмережею, причому принципово немодерованою, керівництво якої не вступає в комунікацію з твоєю державою, за якою достатньо доказів, що вона залишається афілійованою з Росією, під впливом російських спецслужб, це велика помилка, яка, повторю, дорого коштуватиме", – пояснив він.

Тому, на його думку, найкращим варіантом буде написати "достатньо простий законопроєкт, суть якого буде в тому, що або мережі чи платформи встановлюють діалог з українською державою, або держава їх просто закриває".

У липні представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив, що Telegram "активно та швидко взаємодіє" зі спецслужбами Росії, проте звернення України до месенджера залишаються безрезультатними.

На початку 2024 року Юсов заявив, що месенджер Telegram створює загрози для інформаційної безпеки в Україні. У відповідь Telegram заявив, що месенджер "є і завжди був безпечним для українців і користувачів у всьому світі".

У березні в Україні ініціювали законопроєкт щодо регулювання платформи Telegram.

У квітні в Telegram заблокували чат-боти Сил оборони для протидії російським окупантам – згодом ті відновили роботу. У комітеті зі свободи слова Ради заявили, що до блокування причетні російські спецслужби.

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