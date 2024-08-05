Очільник комітету ВР з інформполітики: Або Telegram веде діалог з державою, або його закриють
Наразі немає ресурсів для регуляції месенджера Telegram, однак у такому випадку його варто блокувати. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив очільник комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.
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Журналісти спитали нардепа: чи потрібно регулювати застосунок Telegram, який наразі для більшості українців є головним джерелом отримання інформації, а також – чи має Україна ресурси, щоб займатися цим.
Потураєв зазначив, що ресурсів на регуляцію "немає і не буде", те саме і з можливістю, адже, за його словами, це не "в нашій юрисдикції".
"Це стосується будь-яких соцмереж. Що буде, якщо ми жодним чином не звертатимемо уваги на ці загрози, – не буде України. Тому що ні про жодну інформаційну гігієну ми говорити не можемо", – зауважив він.
Нардеп стверджує: якщо немає ресурсу і можливості реагувати, то потрібно відключати, як це було із "ВКонтакте" та "Одноклассниками".
На питання журналістів: як бути з тим, що всі представники української влади переважно комунікують через Telegram, Потураєв зазначив, що закриття цього месенджера "дорого коштуватиме" і кожен "заплатить свою ціну".
"Коли у тебе 80% населення користуються немодерованою соцмережею, причому принципово немодерованою, керівництво якої не вступає в комунікацію з твоєю державою, за якою достатньо доказів, що вона залишається афілійованою з Росією, під впливом російських спецслужб, це велика помилка, яка, повторю, дорого коштуватиме", – пояснив він.
Тому, на його думку, найкращим варіантом буде написати "достатньо простий законопроєкт, суть якого буде в тому, що або мережі чи платформи встановлюють діалог з українською державою, або держава їх просто закриває".
У липні представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив, що Telegram "активно та швидко взаємодіє" зі спецслужбами Росії, проте звернення України до месенджера залишаються безрезультатними.
- На початку 2024 року Юсов заявив, що месенджер Telegram створює загрози для інформаційної безпеки в Україні. У відповідь Telegram заявив, що месенджер "є і завжди був безпечним для українців і користувачів у всьому світі".
- У березні в Україні ініціювали законопроєкт щодо регулювання платформи Telegram.
- У квітні в Telegram заблокували чат-боти Сил оборони для протидії російським окупантам – згодом ті відновили роботу. У комітеті зі свободи слова Ради заявили, що до блокування причетні російські спецслужби.
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