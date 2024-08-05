Глава комитета ВР по информполитике: Или Telegram ведет диалог с Украиной, или его закроют

В июле ГУР сообщало, что Telegram быстро и активно взаимодействует со спецслужбами РФ, а обращения Украины безрезультатны.

Иллюстративное фото: Depositphotos

Пока нет ресурсов для регуляции мессенджера Telegram, однако в таком случае его следует блокировать. Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Журналисты спросили нардепа, нужно ли регулировать приложение Telegram, который для большинства украинцев является главным источником получения информации, а также – имеет ли Украина ресурсы, чтобы заниматься этим.

Потураев отметил, что ресурсов на регуляцию "нет и не будет", тоже самое и с возможностью, ведь, по его словам, это не "в нашей юрисдикции".

"Это касается любых соцсетей. Что будет, если мы никак не будем обращать внимания на эти угрозы – не будет Украины. Потому что ни о какой информационной гигиене мы говорить не можем", – заметил он.

Нардеп утверждает – если нет ресурса и возможности реагировать, то нужно отключать, так как было с "Вконтакте" и "Одноклассниками".

На вопрос журналистов, как быть с тем, что все представители украинской власти преимущественно коммуникируют через Telegram, Потураев отметил, что закрытие этого мессенджера будет "дорого стоить" и каждый "заплатит свою цену".

"Когда у тебя 80% населения пользуется неодерированной соцсетью, причем принципиально неодерированной, руководство которой не вступает в коммуникацию с твоим государством, по которому достаточно доказательств, что она остается аффилированной с Россией, под влиянием российских спецслужб, это большая ошибка, которая, повторю, будет дорого стоить", – объяснил он.

Поэтому, по его мнению, лучшим вариантом будет написать "достаточно простой законопроект, суть которого состоит в том, что либо сети или платформы устанавливают диалог с украинским государством, либо государство их просто закрывает".

В июле представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов заявил, что Telegram "активно и быстро взаимодействует" со спецслужбами России, однако обращения Украины к мессенджеру остаются безрезультатными.

В начале 2024 Юсов заявил, что мессенджер Telegram создает угрозы для информационной безопасности в Украине. В ответ Telegram заявил, что мессенджер "есть и всегда был безопасен для украинцев и пользователей во всем мире".

В марте в Украине инициировали законопроект по регулированию платформы Telegram.

В апреле в Telegram заблокировали чат-боты Сил обороны для противодействия российским оккупантам – впоследствии те возобновили работу. В комитете по свободе слова Рады заявили, что к блокированию причастны российские спецслужбы.

Читайте также: "Если есть требования к СМИ, почему нет к другим платформам". ГУР хочет регуляции Telegram