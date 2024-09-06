Дуров впервые прокомментировал свое задержание во Франции. Заявил, что удивлен
Основатель соцсети Telegram Павел Дуров впервые прокомментировал свое задержание французскими стражами порядка. Он признался, что это стало для него неожиданностью.
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"Мне сказали, что я могу нести личную ответственность за незаконное использование Telegram другими людьми, поскольку французские власти не получали ответов от Telegram", – написал Дуров.
Гендиректор Telegram заявил, что выдвинутые властями Франции обвинения удивили его по нескольким причинам:
→ У Telegram есть официальный представитель в ЕС, который обрабатывает запросы от европейских органов. Его электронный адрес является общедоступным для кого-либо в ЕС.
→ Французские власти имели многочисленные возможности связаться с ними для получения помощи. Дуров часто посещал французское консульство в Дубае и даже помогал создать горячую линию в Telegram для борьбы с терроризмом во Франции.
→ В случае неудовлетворения интернет-сервисом обычной практикой является подача иска против самого сервиса, а не его руководителя.
Дуров также отметил, что найти правильный баланс между конфиденциальностью и безопасностью является сложной задачей и нужно учитывать технологические ограничения. Он заявил, что Telegram стремится к сотрудничеству с регуляторами, чтобы обеспечить этот баланс и готов открыто обсуждать вопросы.
Дуров добавил, что в случаях, когда не удается найти общий язык с регуляторами, компания может покинуть рынок. Например, когда Россия требовала доступа к шифровке или Иран просил заблокировать каналы протестующих, Telegram отказался и был запрещен в обеих странах.
Он также опроверг утверждение о том, что Telegram является анархической средой и отметил, что платформа регулярно удаляет миллионы вредоносных постов и каналов.
- Вечером 24 августа 2024 года во французском аэропорту задержали основателя и гендиректора Telegram Дурова. Днем российское посольство запросило консульский доступ к задержанному.
- После его задержания компания сказала, что Дурову нечего скрывать, а упреки в ответственности платформы и ее владельца за злоупотребления, которые могут происходить на ней, являются абсурдными.
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