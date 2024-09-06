Дуров вперше прокоментував своє затримання у Франції. Заявив, що здивований

Павло Дуров (Фото: Facebook)

Засновник соцмережі Telegram Павло Дуров вперше прокоментував своє затримання французькими правоохоронцями. Він зізнався, що це стало для нього несподіванкою.

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"Мені сказали, що я можу нести особисту відповідальність за незаконне використання Telegram іншими людьми, оскільки французька влада не отримувала відповідей від Telegram", – написав Дуров.

Гендиректор Telegram заявив, що висунуті владою Франції звинувачення здивували його з кількох причин:

→ Telegram має офіційного представника в ЄС, який обробляє запити від європейських органів. Його електронна адреса є загальнодоступною для будь-кого в ЄС.

→ Французька влада мала численні можливості зв'язатися з ним для отримання допомоги. Дуров часто відвідував французьке консульство в Дубаї і навіть допомагав створити гарячу лінію в Telegram для боротьби з тероризмом у Франції.

→ У разі незадоволення інтернет-сервісом звичайною практикою є подання позову проти самого сервісу, а не його керівника.

Дуров також зазначив, що знайти правильний баланс між конфіденційністю та безпекою є складним завданням, і потрібно враховувати технологічні обмеження. Він заявив, що Telegram прагне до співпраці з регуляторами, щоб забезпечити цей баланс, і готовий відкрито обговорювати питання.

Дуров додав, що у випадках, коли не вдається порозумітися з регуляторами, компанія може покинути ринок. Наприклад, коли Росія вимагала доступ до шифрування або Іран просив заблокувати канали протестувальників, Telegram відмовився і був заборонений в обох країнах.

Він також спростував твердження про те, що Telegram є анархічним середовищем, і зазначив, що платформа регулярно видаляє мільйони шкідливих постів і каналів.

Увечері 24 серпня 2024 року у французькому аеропорту затримали засновника і гендиректора Telegram Дурова. Вдень російське посольство запросило консульський доступ до затриманого.

Після його затримання компанія сказала, що Дурову немає чого приховувати, а закиди щодо відповідальності платформи і її власника за зловживання, які можуть відбуватися на ній, є абсурдними.

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