У Португалії вперше за 40 років президента не обрали у першому турі

На виборах президента Португалії у другий тур вийшли соціаліст та ультраправий політик

Фото: Антоніу Жозе Сегуру/ Facebook

У неділю, 18 січня, у Португалії пройшли президентські вибори, за результатами яких у другий тур пройшли колишній голова Соціалістичної партії Португалії Антоніу Жозе Сегуру та ультраправий політик Андре Вентура. Наступного місяця відбудеться другий тур виборів – така необхідність виникла вперше за 40 років, пишуть Politico та The Guardian.

Набравши 31,1% голосів, Сегуру здійснив непередбачуваний прорив, обійшовши лідера ультраправої партії Chega ("Досить") Андре Вентуру (23,5%). Довиборчі опитування стабільно показували, що саме Вентура мав найбільшу підтримку серед виборців. Оскільки жоден із кандидатів не набрав абсолютної більшості, Сегуру та Вентура зійдуться у другому турі 8 лютого.

"Здатність Вентури отримати майже чверть голосів у неділю підкреслює, наскільки стрімким було зростання його партії Chega в Португалії. За шість років це ультранаціоналістичне об’єднання пройшло шлях від наявності лише одного депутата в парламенті до статусу головної опозиційної сили країни, яка контролює понад чверть місць у законодавчому органі", – пише Politico.

Попри прорив Вентури в неділю, мало хто вірить у його реальну перемогу в другому турі. Політичні оглядачі очікують, що суспільство мобілізується, аби не допустити його до президентського палацу, і згуртується навколо Сегуру, пише видання.

Сам Вентура заявив, що не має справжнього інтересу бути "президентом усіх португальців", і натякнув, що балотувався лише для того, щоб оцінити рівень підтримки своєї майбутньої кандидатури на посаду прем'єр-міністра.

"За п'ять десятиліть, відколи Португалія скинула свою фашистську диктатуру, президентські вибори лише один раз – у 1986 році – вимагали другого туру, що підкреслює, наскільки фрагментованим став політичний ландшафт зі зростанням ультраправих та розчаруванням виборців основними партіями", – пише The Guardian.

Португалія є напівпрезидентською республікою. Президент є главою держави і має повноваження призначати прем'єр-міністра та розпускати парламент. Також президент має право:

→ накладати вето на закони;

→ ратифікувати міжнародні договори;

→ призначати окремих членів ключових державних і судових органів;

→ здійснювати помилування;

→ як верховний головнокомандувач збройних сил країни, президент має значний вплив на розгортання португальських військ.

"Португальські президенти були стабілізуючою силою в політиці країни з моменту створення республіки, а п'ять попередніх президентів виграли два п'ятирічні терміни поспіль. Португальський електорат традиційно обирав президентів, які балансували проти домінуючої політичної сили того часу. У цьому світлі не дивно, що Сегуро, якого підтримують соціалісти, лідирує в опитуваннях, незважаючи на масову поразку партії на парламентських виборах 2025 року", – пише позаштатний старший науковий співробітник Європейського центру Атлантичної ради Ендрю Бернард.

Цьогорічні президентські вибори стали вже шостим великим голосуванням у Португалії з 2024 року (після трьох національних виборів, виборів до Європарламенту та місцевих виборів).

ДОВІДКА Антоніу Жозе Мартінс Сегуру – політик, член і колишній генеральний секретар Португальської соціалістичної партії. Колишній міністр та один із найвпливовіших політиків в уряді



Андре Кларо Амарал Вентура – вкрай правий політик і юрист, засновник і лідер націонал-популістської партії "Chega". Відомий виступами праворадикального "антисистемного" характеру. У 2001 році вступив до Соціал-демократичної партії (СДП) – попри назву, головну силу правоцентристського та правого табору на той момент. Позиція та публічні виступи Вентури нерідко виходили за межі правоцентризму СДП. Зокрема він жорстко висловлювався проти мусульманської імміграції до країн Євросоюзу. Політичний скандал викликали його виступи 2017 року щодо ромської громади Португалії – у ній Вентура вбачав джерело кримінальної злочинності та соціального паразитизму. Лідер португальського Союзу рома Жозе Фернандеш порівняв Вентуру з Адольфом Гітлером. На парламентських виборах 2022 року та на дострокових виборах 2024 року привів партію "Chega" до популярності.