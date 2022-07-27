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В последние дни россияне не хуже других разоблачают свою ложь и дезинформацию – Госдеп

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2022, 04:56
В последние дни россияне не хуже других разоблачают свою ложь и дезинформацию – Госдеп - Фото
Нед Прайс (Фото: EPA)

В последнее время официальные лица России выступают с противоречивыми заявлениями, таким образом разоблачая собственную ложь и дезинформацию. Об этом сказал спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

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Представитель Госдепа напомнил, что до 24 февраля 2022 года мир постоянно слышал ложь от различных кремлевских чиновников о какой-то предполагаемой угрозе со стороны Украины, со стороны НАТО, со стороны Соединенных Штатов.

"И с тех пор, а особенно в последние дни, россияне не хуже других делают свою работу по развенчанию собственной дезинформации и собственной лжи. Обратите внимание на то, что вчера сказал Сергей Лавров ... он назвал президента Зеленского и его правительство в Киеве "неприемлемым режимом", – сказал Прайс и напомнил, что на прошлой неделе Лавров заявил, что "географические цели" России выходят далеко за пределы Донбасса и включают Херсон, Запорожье и другие суверенные области Украины.

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Как отметил спикер Госдепа, с подобными саморазоблачающими заявлениями выступал и российский диктатор Владимир Путин.

"Путин сравнивал себя с Петром Великим, отмечал, что, когда Петр пошел войной на Швецию, он просто хотел взять вернуть то, что, по мнению Петра, принадлежало России. Далее президент Путин отметил, что Россия снова пытается забрать то, что принадлежит им. Таким образом, высокопоставленные российские официальные лица неоднократно опровергали почти все, что мы слышали от них до вторжения. При этом они ясно дали понять, что это не оборонительная операция", – сказал Прайс.

Он подчеркнул, что полномасштабное вторжение России в Украину – это то, чем всегда казалось, а именно война за территориальные завоевания.

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Наталия Медведева
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госдеп сша дезинформация владимир путин Сергей Лавров Нед Прайс
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