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Путин сравнил себя с Петром I, рассуждая о войне. Подоляк ответил: нужна деимпериализация

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 11:36
Путин сравнил себя с Петром I, рассуждая о войне. Подоляк ответил: нужна деимпериализация - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россию нужно немедленно "деимпериализовать". Об этом он сказал, комментируя то, как российский диктатор Владимир Путин сравнил себя с Петром I.

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9 июня на встрече с "молодыми предпринимателями, инженерами и учеными" Путин заявил, что Петр I во время двадцатилетней войны "ничего не отторгал, а возвращал". Российскому диктатору кажется, что теперь и на современную долю России "тоже выпало возвращать и укреплять" – очевидно, подразумевая полномасштабное вторжение российских войск в Украину, оккупацию территорий, грабежи, пытки, изнасилования, убийства мирных жителей и другие военные преступления РФ.

Подоляк считает, что такое заявление Путина в очередной раз доказало, что никакого "конфликта" не было – есть только кровавый захват страны и геноцид украинцев.

"Сравнение Путина себя с Петром I и признание в захвате земель снова доказывают: не было никакого "конфликта", есть только кровавый захват страны под надуманными предлогами и геноцид украинского народа. Сегодня нужно говорить не о "сохранении лица" России, а о ее немедленной деимпериализации", – заявил Подоляк.

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Оксана Житнюк
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владимир путин геноцид петр I михаил подоляк
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