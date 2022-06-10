Путин сравнил себя с Петром I, рассуждая о войне. Подоляк ответил: нужна деимпериализация

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россию нужно немедленно "деимпериализовать". Об этом он сказал, комментируя то, как российский диктатор Владимир Путин сравнил себя с Петром I.

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9 июня на встрече с "молодыми предпринимателями, инженерами и учеными" Путин заявил, что Петр I во время двадцатилетней войны "ничего не отторгал, а возвращал". Российскому диктатору кажется, что теперь и на современную долю России "тоже выпало возвращать и укреплять" – очевидно, подразумевая полномасштабное вторжение российских войск в Украину, оккупацию территорий, грабежи, пытки, изнасилования, убийства мирных жителей и другие военные преступления РФ.

Подоляк считает, что такое заявление Путина в очередной раз доказало, что никакого "конфликта" не было – есть только кровавый захват страны и геноцид украинцев.

"Сравнение Путина себя с Петром I и признание в захвате земель снова доказывают: не было никакого "конфликта", есть только кровавый захват страны под надуманными предлогами и геноцид украинского народа. Сегодня нужно говорить не о "сохранении лица" России, а о ее немедленной деимпериализации", – заявил Подоляк.

4 июня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что считает крайне важным, чтобы Россия не была "унижена", когда боевые действия в Украине прекратятся.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на призывы Макрона: заявил, что не совсем понимает, что такое "унижение России", и напомнил, что войска РФ восемь лет убивают украинцев.

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Оксана Житнюк

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