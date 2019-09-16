Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В повестку дня Генассамблеи ООН включили вопрос Крыма и Донбасса

В повестку дня Генассамблеи ООН включили вопрос Крыма и Донбасса - Фото
ООН
16.09.2019, 21:03

Это позволит облегчить процесс внесения в зал резолюции по этим вопросам

В повестку дня 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН украинским дипломатам удалось включить отдельный пункт, касающийся временно оккупированных территорий Украины - Крыма и Донбасса. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

По его словам, это позволит облегчить процесс внесения в зал резолюции по этой теме.

За включение в повестку дня пункта о ситуации на временно оккупированных территориях Украины проголосовали представители 65 стран, против – 17.

Николаенко назвал это "незначительной, но процедурной победой".

"Включение пункта позволит Украине и международному сообществу "держать руку на пульсе" ситуации на Донбассе и в Крыму, точечно обсуждать проблемные вопросы, а также инициировать резолюции в поддержку усилий по мирному урегулированию", - написал он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в ситуации с возвратом Крыма из российской оккупации есть несколько идей, но пока их озвучивать слишком рано.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сказал, что санкции по Крыму будут сохраняться, пока Россия продолжает оккупацию.

Напишите нам
ООН Донбасс Крым генассамблея
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 