В повестку дня Генассамблеи ООН включили вопрос Крыма и Донбасса

ООН

В повестку дня 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН украинским дипломатам удалось включить отдельный пункт, касающийся временно оккупированных территорий Украины - Крыма и Донбасса. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

По его словам, это позволит облегчить процесс внесения в зал резолюции по этой теме.

За включение в повестку дня пункта о ситуации на временно оккупированных территориях Украины проголосовали представители 65 стран, против – 17.

Николаенко назвал это "незначительной, но процедурной победой".

"Включение пункта позволит Украине и международному сообществу "держать руку на пульсе" ситуации на Донбассе и в Крыму, точечно обсуждать проблемные вопросы, а также инициировать резолюции в поддержку усилий по мирному урегулированию", - написал он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в ситуации с возвратом Крыма из российской оккупации есть несколько идей, но пока их озвучивать слишком рано.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сказал, что санкции по Крыму будут сохраняться, пока Россия продолжает оккупацию.