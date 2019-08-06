Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

На проблемном округе в подъезде дома нашли заполненные бюллетени

На проблемном округе в подъезде дома нашли заполненные бюллетени - Фото
Фото: npu.gov.ua
06.08.2019, 12:28

Полиция открыла уголовное производство

В Покровске Донецкой области (округ №50), в подъезде многоэтажки нашли четыре бюллетеня, заполненных сразу за трех кандидатов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст.158 (Фальсификация избирательных документов) УК.

Согласно данным на сайте ЦИК, в 50-м округе с разницей в 206 голосов побеждает Руслан Требушкин от Оппоблока. На втором месте - самовыдвиженец Андрей Аксенов.

2 августа, в ходе заседания комиссия установила бездействие окружной избирательной комиссии в 50-м округе, поскольку та не доставила в ЦИК протоколы с результатами голосования.

5 августа комиссия провела повторный пересчет голосов избирателей на 14 избирательных участках округа.

Напишите нам
выборы андрей аксенов Покровск Руслан Требушкин 50 округ
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 