На проблемном округе в подъезде дома нашли заполненные бюллетени

Фото: npu.gov.ua

В Покровске Донецкой области (округ №50), в подъезде многоэтажки нашли четыре бюллетеня, заполненных сразу за трех кандидатов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст.158 (Фальсификация избирательных документов) УК.

Согласно данным на сайте ЦИК, в 50-м округе с разницей в 206 голосов побеждает Руслан Требушкин от Оппоблока. На втором месте - самовыдвиженец Андрей Аксенов.

2 августа, в ходе заседания комиссия установила бездействие окружной избирательной комиссии в 50-м округе, поскольку та не доставила в ЦИК протоколы с результатами голосования.

5 августа комиссия провела повторный пересчет голосов избирателей на 14 избирательных участках округа.