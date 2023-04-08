В ПЦУ об оправданиях Онуфрия: Гундяев не верит в лабуду о "русском мире", а он – верит
Митрополит Православной церкви Украины Евстратий Заря отреагировал на сегодняшнее заявление главы Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрия, в котором тот признал, что у него было российское гражданство, но потом он якобы от него отказался. Евстратий Зоря считает, что сегодняшним заявлением Онуфрий доказал свою ментальную зависимость от "русского мира".
По мнению митрополита ПЦУ, реакция представителей Московского патриархата на скандал с российским паспортом у Онуфрия напоминает реакцию на историю с песней о "матушке-Руси". Тогда в УПЦ МП тоже сразу объявили это фейком, а когда было доказано, что пение было и регулярно, – выпустили "нелепое оправдание", что "ну это немного так, но на самом деле все надо понимать совсем по-другому, и мы за Украину, а все остальные – клеветники".
"Онуфрий лично распространяет путанное объяснение, что он "считает себя гражданином Украины", а вопросом паспорта "не интересовался". Просто хотел "завершить жизнь в Троице-Сергиевой Лавре", – подчеркнул представитель ПЦУ.
Он считает, что оправдания, озвученные Онуфрием, "лишь ухудшают всю ситуацию".
"Потому что он признает глубокую ментальную и духовную зависимость себя от России. Для него Лавра в России – вожделенный раек. Я давно убежден, что для Гундяева "русский мир" – лишь технология сохранения и распространения власти, сам он в эту всю лабуду не верит. А вот м. Онуфрий верит. Искренне. От души", – считает Евстратий Зоря.
Митрополит ПЦУ заявил, что у Онуфрия "не только гражданство российское, у него ментальная зависимость от "русского мира", от которой он не только не избавился, но наоборот – ценит и лелеет ее, как нечто особенно важное".
"Так может всем будет лучше, и м. Онуфрию в первую очередь, если его давняя мечта сбудется, и он вместо того, чтобы упорством разрушать авторитет православия в Украине – поедет в свой желанный раеок под Москвой? И будет там тем, кем так хочет, чтобы его воспринимали – российским монахом-молитовщиком", – добавил представитель ПЦУ.
- Журналисты УП провели расследование и заявили, что нашли российские паспорта у более чем 20 священников УПЦ Московского патриархата, в частности у митрополита Онуфрия.
- Вчера в УПЦ МП назвали ложной и манипулятивной информацию о российском гражданстве у ряда архиереев УПЦ МП.
- Сегодня Онуфрий признал, что имел гражданство РФ, но потом якобы отказался от него. Он заявил, что в Троицко-Сергиевой лавре в Москве он "прикоснулся к живой святости" и хотел "завершить свою жизнь среди таких божьих людей", а гражданство РФ "открывало возможность осуществить эту мечту".
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