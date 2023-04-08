В ПЦУ об оправданиях Онуфрия: Гундяев не верит в лабуду о "русском мире", а он – верит

Митрополит Православной церкви Украины Евстратий Заря отреагировал на сегодняшнее заявление главы Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрия, в котором тот признал, что у него было российское гражданство, но потом он якобы от него отказался. Евстратий Зоря считает, что сегодняшним заявлением Онуфрий доказал свою ментальную зависимость от "русского мира".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По мнению митрополита ПЦУ, реакция представителей Московского патриархата на скандал с российским паспортом у Онуфрия напоминает реакцию на историю с песней о "матушке-Руси". Тогда в УПЦ МП тоже сразу объявили это фейком, а когда было доказано, что пение было и регулярно, – выпустили "нелепое оправдание", что "ну это немного так, но на самом деле все надо понимать совсем по-другому, и мы за Украину, а все остальные – клеветники".

"Онуфрий лично распространяет путанное объяснение, что он "считает себя гражданином Украины", а вопросом паспорта "не интересовался". Просто хотел "завершить жизнь в Троице-Сергиевой Лавре", – подчеркнул представитель ПЦУ.

Он считает, что оправдания, озвученные Онуфрием, "лишь ухудшают всю ситуацию".

"Потому что он признает глубокую ментальную и духовную зависимость себя от России. Для него Лавра в России – вожделенный раек. Я давно убежден, что для Гундяева "русский мир" – лишь технология сохранения и распространения власти, сам он в эту всю лабуду не верит. А вот м. Онуфрий верит. Искренне. От души", – считает Евстратий Зоря.

Митрополит ПЦУ заявил, что у Онуфрия "не только гражданство российское, у него ментальная зависимость от "русского мира", от которой он не только не избавился, но наоборот – ценит и лелеет ее, как нечто особенно важное".

"Так может всем будет лучше, и м. Онуфрию в первую очередь, если его давняя мечта сбудется, и он вместо того, чтобы упорством разрушать авторитет православия в Украине – поедет в свой желанный раеок под Москвой? И будет там тем, кем так хочет, чтобы его воспринимали – российским монахом-молитовщиком", – добавил представитель ПЦУ.

Журналисты УП провели расследование и заявили, что нашли российские паспорта у более чем 20 священников УПЦ Московского патриархата, в частности у митрополита Онуфрия.

Вчера в УПЦ МП назвали ложной и манипулятивной информацию о российском гражданстве у ряда архиереев УПЦ МП.

Сегодня Онуфрий признал, что имел гражданство РФ, но потом якобы отказался от него. Он заявил, что в Троицко-Сергиевой лавре в Москве он "прикоснулся к живой святости" и хотел "завершить свою жизнь среди таких божьих людей", а гражданство РФ "открывало возможность осуществить эту мечту".

Читайте также: "Мы здесь навсегда". Как прошел (не) последний день УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.