В ПЦУ ответили Филарету: Текст томоса был известен давно

Евстратий Зоря (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Текст томоса об автокефалии украинской церкви был широко известен с 6 января 2019 года, заявил архиепископ ПЦУ Евстратий (Зоря), отвечая на заявления почетного патриарха Филарета, который отвергает ликвидацию Киевского патриархата и не признает томос, поскольку его текст якобы не был известен.

Зоря добавляет, что основные положения томоса была известны еще раньше – из проекта статута ПЦУ, предложенного синодом Вселенского патриархата для поместного собора.

"То есть, 15 декабря 2018 года (на объединительном соборе – ред.) точно было известно и о миро, и о диаспоре, и о праве апелляции. Не было известно дословно, но что эти точки принципиальны для Вселенского патриархата и будут отображены в томосе – было известно и понятно", - поясняет архиепископ.

Он также высказал мнение, что "нынешняя критика томоса происходит совсем не от его объективного содержания, ведь в противном случае она бы появилась как минимум на 5 месяцев раньше".

11 июня Филарет объявил о решении созвать собор Киевского патриархата, которого уже не существует, на котором хочет, в частности, не признать решение собора 15 декабря.