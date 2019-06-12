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12.06.2019, 19:06

В ПЦУ ответили Филарету: Текст томоса был известен давно

В ПЦУ ответили Филарету: Текст томоса был известен давно - Фото
Евстратий Зоря (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Положения томоса были известны до объединительного собора, а основные положения - еще раньше, заявил архиепископ Зоря

Текст томоса об автокефалии украинской церкви был широко известен с 6 января 2019 года, заявил архиепископ ПЦУ Евстратий (Зоря), отвечая на заявления почетного патриарха Филарета, который отвергает ликвидацию Киевского патриархата и не признает томос, поскольку его текст якобы не был известен.

Зоря добавляет, что основные положения томоса была известны еще раньше – из проекта статута ПЦУ, предложенного синодом Вселенского патриархата для поместного собора.

"То есть, 15 декабря 2018 года (на объединительном соборе – ред.) точно было известно и о миро, и о диаспоре, и о праве апелляции. Не было известно дословно, но что эти точки принципиальны для Вселенского патриархата и будут отображены в томосе – было известно и понятно", - поясняет архиепископ.

Он также высказал мнение, что "нынешняя критика томоса происходит совсем не от его объективного содержания, ведь в противном случае она бы появилась как минимум на 5 месяцев раньше".

11 июня Филарет объявил о решении созвать собор Киевского патриархата, которого уже не существует, на котором хочет, в частности, не признать решение собора 15 декабря.

 

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Теги: томос, филарет, пцу, архиепископ зоря
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