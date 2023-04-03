В Раде хотят, чтобы Кабмин расторг договор с УПЦ МП об аренде Почаевской Успенской лавры
03.04.2023, 20:19
Почаївська лавра (Фото - сайт УГКЦ)
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об обращении парламента к Кабмину относительно расторжения с Украинской православной церковью московского патриархата договора аренды комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры. Соответствующая информация опубликована на сайте ВР.
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Инициаторами документа выступили более 30 нардепов.
Текст проекта постановления на сайте Рады отсутствует.
СПРАВКА. В 2003 году Почаевская лавра была передана в бесплатное пользование представителям УПЦ МП на 49 лет.
Украинская греко-католическая церковь открыто хочет получить право проводить богослужение в Почаевской лавре, которая находится в аренде у УПЦ МП. Такие же планы и у ПЦУ. Подробнее об этом читайте в разборе LIGA.net.
Украинская греко-католическая церковь открыто хочет получить право проводить богослужение в Почаевской лавре, которая находится в аренде у УПЦ МП. Такие же планы и у ПЦУ. Подробнее об этом читайте в разборе LIGA.net.
- 28 марта Синод Православной церкви Украины на заседании решил создать религиозную организацию в Почаевской лавре, которая находится в аренде у Украинской православной церкви Московского патриархата.
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