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В Раде хотят, чтобы Кабмин расторг договор с УПЦ МП об аренде Почаевской Успенской лавры

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2023, 20:19
В Раде хотят, чтобы Кабмин расторг договор с УПЦ МП об аренде Почаевской Успенской лавры - Фото
Почаївська лавра (Фото - сайт УГКЦ)

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об обращении парламента к Кабмину относительно расторжения с Украинской православной церковью московского патриархата договора аренды комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры. Соответствующая информация опубликована на сайте ВР.

Инициаторами документа выступили более 30 нардепов.

Текст проекта постановления на сайте Рады отсутствует.

СПРАВКА. В 2003 году Почаевская лавра была передана в бесплатное пользование представителям УПЦ МП на 49 лет.

Украинская греко-католическая церковь открыто хочет получить право проводить богослужение в Почаевской лавре, которая находится в аренде у УПЦ МП. Такие же планы и у ПЦУ. Подробнее об этом читайте в разборе LIGA.net.
  • 28 марта Синод Православной церкви Украины на заседании решил создать религиозную организацию в Почаевской лавре, которая находится в аренде у Украинской православной церкви Московского патриархата.
Вадим Ребрина
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верховная рада упц мп Почаевская лавра
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