ПЦУ создала свой монастырь в Почаевской лавре, где пока что Московский патриархат
Синод Православной церкви Украины на заседании 28 марта решил создать религиозную организацию в Почаевской лавре, которая находится в аренде у Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.
В составе Тернопольской епархии ПЦУ была создана религиозная организация "Почаевская Свято-Успенская лавра Тернопольской епархии Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)". Священноархимандритом утвердили митрополита Тернопольского и Кременецкого Нестора.
Ранее глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав заявил, что греко-католики хотели бы иметь возможность молиться в Почаевской лавре, поскольку она имеет историческую связь с УГКЦ. При этом, по его словам, УГКЦ не претендует на имущество лавры.
27 марта в эфире телемарафона он сказал, что реакция властей по этому поводу была очень дипломатичной – "все внимательно выслушали, но пока промолчали".
Украинская греко-католическая церковь открыто хочет получить право проводить богослужение в Почаевской лавре, которая находится в аренде у УПЦ МП. Такие же планы и у ПЦУ. Подробнее об этом читайте в разборе LIGA.net.
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- До завтрашнего дня, 29 марта, Свято-Успенский монастырь УПЦ МП должен освободить территорию Киево-Печерской лавры.
- УПЦ МП заявила, что считает предупреждение о расторжении договора аренды "ультиматумом", не видит в нем никаких юридических обоснований и не собирается уходить.
- Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) предупредил, что монахи УПЦ МП не собираются выселяться.
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