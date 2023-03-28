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ПЦУ создала свой монастырь в Почаевской лавре, где пока что Московский патриархат

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2023, 18:42
ПЦУ создала свой монастырь в Почаевской лавре, где пока что Московский патриархат - Фото
Почаевская лавра (Фото - сайт УГКЦ)

Синод Православной церкви Украины на заседании 28 марта решил создать религиозную организацию в Почаевской лавре, которая находится в аренде у Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

В составе Тернопольской епархии ПЦУ была создана религиозная организация "Почаевская Свято-Успенская лавра Тернопольской епархии Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)". Священноархимандритом утвердили митрополита Тернопольского и Кременецкого Нестора.

Ранее глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав заявил, что греко-католики хотели бы иметь возможность молиться в Почаевской лавре, поскольку она имеет историческую связь с УГКЦ. При этом, по его словам, УГКЦ не претендует на имущество лавры.

27 марта в эфире телемарафона он сказал, что реакция властей по этому поводу была очень дипломатичной – "все внимательно выслушали, но пока промолчали".

СПРАВКА. В 2003 году Почаевская лавра была передана в бесплатное пользование представителям УПЦ МП на 49 лет.

Украинская греко-католическая церковь открыто хочет получить право проводить богослужение в Почаевской лавре, которая находится в аренде у УПЦ МП. Такие же планы и у ПЦУ. Подробнее об этом читайте в разборе LIGA.net.

Читайте также: Гундяев пожаловался Франциску на выселение МП из лавры. Посол Украины в Ватикане ответил

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Оксана Житнюк
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