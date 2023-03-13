В Раде предлагают определить существующий в России режим как рашизм

Народные депутаты предлагают Верховной Раде определить существующий в России политический режим как рашизм и осудить его идеологические основы и общественные практики как тоталитарные и людоненавистнические. Соответствующий проект постановления зарегистрирован в украинском парламенте.

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Инициаторами законопроекта выступили 42 нардепа.

Сейчас законопроект направлен на рассмотрение профильного комитета.

В тексте заявления нардепы подчеркивают, что рашизм, – новая разновидность тоталитарной идеологии и практики, которая лежит в основе режима, сформировавшегося в РФ под руководством российского диктатора Владимира Путина, и основывается на традициях российского шовинизма и империализма, практиках коммунистического режима.

В заявлении приведен перечень признаков и последствий рашизма, среди которых культ силы и милитаризм, самовозвеличивание России и россиян за счет насильственного угнетения других народов, использование запрещенных методов ведения войны и системное совершение военных преступлений, массовые казни, убийства и прочее.

В заявлении нардепы призывают международное сообщество применить реальные меры, позволяющие привлечь военно-политическое руководство РФ к ответственности за совершение против Украины и ее народа преступления агрессии, военных преступлений, преступлений против человечности и преступления геноцида.

14 апреля 2022 года Рада приняла заявление, которым признала действия вооруженных сил РФ, ее политического и военного руководства во время последней фазы агрессии против Украины, которая началась 24 февраля 2022 года, геноцидом украинского народа.

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Оксана Житнюк

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