UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский ответил на петицию о переименовании России в "Московию" — обратился к Шмыгалю

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2023, 07:19
Зеленский ответил на петицию о переименовании России в
Вилдимир Зеленский (Фото: EPA)а

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с предложением переименовать Россию в "Московию", которая набрала 25 000 голосов, необходимых для рассмотрения. Соответствующее заявление опубликовано на сайте главы государства. 

В ответе Зеленого сказано, что вопрос петиции нуждается в тщательной проработке — речь идет как о культурно-историческом контексте, так и о возможных международно-правовых последствиях.

Он отметил, что с учетом сказанного, обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать данный вопрос с привлечением научных учреждений. 

Глава государства и автор петиции должны быть проинформированы о результатах. 

В петиции предлагается официально переименовать Россию в "Московию", РФ в "Московскую федерацию" и использовать термин "московский" вместо российский. 

Читайте также: Зеленского просят переименовать Россию в Московию: петиция набрала подписи

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Россия война переименование Денис Шмыгаль
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 