Зеленский ответил на петицию о переименовании России в "Московию" — обратился к Шмыгалю

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с предложением переименовать Россию в "Московию", которая набрала 25 000 голосов, необходимых для рассмотрения. Соответствующее заявление опубликовано на сайте главы государства.

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В ответе Зеленого сказано, что вопрос петиции нуждается в тщательной проработке — речь идет как о культурно-историческом контексте, так и о возможных международно-правовых последствиях.

Он отметил, что с учетом сказанного, обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать данный вопрос с привлечением научных учреждений.

Глава государства и автор петиции должны быть проинформированы о результатах.

В петиции предлагается официально переименовать Россию в "Московию", РФ в "Московскую федерацию" и использовать термин "московский" вместо российский.

В ноябре 2022-го постпред Украины при ООН Сергей Кислица предложил вернуть историческое название России и использовать в Украине название Московия для страны-агрессора.

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Дмитро Гриниченко

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