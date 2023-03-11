Зеленский ответил на петицию о переименовании России в "Московию" — обратился к Шмыгалю
Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с предложением переименовать Россию в "Московию", которая набрала 25 000 голосов, необходимых для рассмотрения. Соответствующее заявление опубликовано на сайте главы государства.
В ответе Зеленого сказано, что вопрос петиции нуждается в тщательной проработке — речь идет как о культурно-историческом контексте, так и о возможных международно-правовых последствиях.
Он отметил, что с учетом сказанного, обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать данный вопрос с привлечением научных учреждений.
Глава государства и автор петиции должны быть проинформированы о результатах.
В петиции предлагается официально переименовать Россию в "Московию", РФ в "Московскую федерацию" и использовать термин "московский" вместо российский.
- В ноябре 2022-го постпред Украины при ООН Сергей Кислица предложил вернуть историческое название России и использовать в Украине название Московия для страны-агрессора.
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