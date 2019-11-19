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В Раде предлагают разрешить украинцам менять свое отчество

В Раде предлагают разрешить украинцам менять свое отчество - Фото
Фото: LIGA.net
19.11.2019, 15:13

Депутаты Слуги народа считают, что отсутствие такого права является нарушением Конституции

Депутаты из фракции Слуга народа зарегистрировали законопроект, которым предлагается разрешить украинцам наряду с именем и фамилией менять отчество.

По мнению авторов законопроекта №2450, которые ссылаются на решение Европейского суда по правам человека, невозможность сменить отчество сужает права украинцев, что является нарушением Конституции.

Предлагается внести изменения в Гражданский и Семейный кодекс, которые позволят лицам от 16 лет по своему усмотрению изменить фамилию и (или) собственное имя и (или) отчество.

Лица от 14 лет смогут делать то же самое с согласия родителей.

Ранее депутаты из Слуги народа зарегистрировали в Раде законопроект об отмене административной ответственности за самогоноварение.

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Слуга народа законопроект конституция права отчество
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