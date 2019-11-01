Слуги народа предлагают отменить наказание за самогоноварение

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Депутаты из фракции Слуга народа зарегистрировали в Раде законопроект об отмене административной ответственности за самогоноварение. Соответствующая информация опубликована на сайте парламента.

Законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно отмены правовой нормы, предусматривающей ответственность за самогоноварение) зарегистрирован под номером №2371.

Текст документа на сайте парламента отсутствует.

Сейчас изготовление самогона без цели сбыта наказывается штрафом от 3 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (51-170 грн).

Недавно в Киеве прошел Конопляный марш свободы за легализацию медицинского каннабиса. В акции приняли участие около 200 человек. "Конопля – не наркотик", - сказал участник акции, депутат от СН Никита Потураев.