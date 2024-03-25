В Раде призвали разорвать отношения с Беларусью. Нардеп: Они сдерживают Лукашенко

Председатель комитета по внешней политике Мережко отметил, что Украина в первую очередь рассматривает Беларусь как соучастника российской агрессии

Александр Лукашенко (Фото: EPA)

Межфракционное депутатское объединение "За Демократическую Беларусь!" призвало правительство разорвать дипломатические отношения с режимом беларусского диктатора Александра Лукашенко, сообщил нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко. Председатель комитета по внешней политике Александр Мережко в комментарии для LIGA.net отметил, что дипломатические отношения, возможно, являются определенным сдерживающим фактором, чтобы Лукашенко "не оказал полную поддержку российской агрессии".

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Это заявление МФО выпустило в связи с тем, что 25 марта 1918 года была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики.

"Наше МФО "За Демократическую Беларусь!" осуждает запрет этого праздника, а также призывает правительство Украины и правительства демократических государств разорвать дипломатические отношения с Беларусью", – говорится в заявлении депутатов.

Фото: Telegram

Мережко отметил, что Украина в первую очередь рассматривает Беларусь как соучастника российской агрессии и не признает Лукашенко как легитимного президента. Поэтому, по его словам, Украина может разорвать дипломатические отношения с Беларусью в любой момент.

"Вместе с тем перед этим стоит взвесить все аргументы, в том числе относительно того, насколько угроза разрыва дипломатических отношений является сдерживающим фактором в отношении режима Лукашенко", – пояснил он.

По мнению депутата, возможно, дипломатические отношения между странами остаются "каким-то сдерживающим фактором, чтобы Лукашенко не оказал полную поддержку российской агрессии".

15 февраля 2024 года в Беларуси был введен режим контртеррористической операции в части Гомельской области. Регион граничит с Украиной. С чем это было связано – неизвестно.

В тот же день Лукашенко заявил, что на границе с Украиной "задержали диверсантов". Спикер Госпогранслужбы Демченко заявил LIGA.net, что Лукашенко продолжает играть на стороне террористической России.

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