У Раді закликали розірвати відносини з Білоруссю. Нардеп: Вони стримують Лукашенка

Голова комітету з питань зовнішньої політики Мережко зазначив, що Україна насамперед розглядає Білорусь як співучасника російської агресії

Олександр Лукашенко (Фото: EPA)

Міжфракційне депутатське об'єднання "За Демократичну Білорусь!" закликало уряд розірвати дипломатичні відносини з режимом білоруського диктатора Олександра Лукашенка, повідомив нардеп від Євросолідарності Олексій Гончаренко. Голова комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко в коментарі для LIGA.net зазначив, що дипломатичні відносини, можливо, є певним стримувальним фактором, щоб Лукашенко "не надав повну підтримку російській агресії".

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Цю заяву МФО випустило у зв'язку з тим, що 25 березня 1918 року було проголошено незалежність Білоруської Народної Республіки.

"Наше МФО "За Демократичну Білорусь!" засуджує заборону цього свята, а також закликає уряд України та уряди демократичних держав розірвати дипломатичні відносини з Білоруссю", – йдеться в заяві депутатів.

Фото: Telegram

Мережко зазначив, що Україна насамперед розглядає Білорусь як співучасника російської агресії й не визнає Лукашенка як легітимного президента. Тому, за його словами, Україна може розірвати дипломатичні відносини з Білоруссю будь-коли.

"Водночас перед цим варто зважити всі аргументи, у тому числі стосовно того, наскільки загроза розірвання дипломатичних відносин є стримуючим фактором щодо режиму Лукашенка", – пояснив він.

На думку депутата, можливо, дипломатичні відносини між країнами залишаються "якимось стримуючим фактором, щоб Лукашенка не надав повну підтримку російській агресії".

15 лютого 2024 року у Білорусі запровадили режим контртерористичної операції у частині Гомельської області. Регіон межує з Україною. З чим це було пов'язано – невідомо.

Того ж дня Лукашенко заявив, що на кордоні з Україною "затримали диверсантів". Речник Держприкордонслужби Демченко заявив LIGA.net, що Лукашенко продовжує грати на боці терористичної Росії.

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