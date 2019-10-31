В Раде собирают подписи за отставку Рябошапки

Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Верховной Раде начали сбор подписей за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Об этом корреспонденту LIGA.net рассказал нардеп от Голоса Ярослав Юрчишин.

"Сегодня начали сбор подписей за отставку генпрокурора. Ко мне уже подходили несколько раз с подписным листом", - заявил он.

Юрчишин не знает, кто инициатор сбора, но видел подписи нардепа от Слуги народа Максима Бужанского и нардепа от группы За будущее Ярослава Дубневича.

Как стало известно корреспонденту LIGA.net, инициатором сбора подписей стал нардеп от СН Антон Поляков. На данный момент собрано около 10-15 подписей.

Дубинский выложил фотографию листа с подписями в Telegram: