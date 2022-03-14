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В Раде зарегистрирован законопроект о продлении военного положения в Украине

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14.03.2022, 23:37

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона об утверждении указа президента о продлении срока действия военного положения с 26 марта на 30 суток. Соответствующий законопроект опубликован на сайте парламента.

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"Срок действия военного положения в Украине продлевается с 5 часов 30 минут 26 марта 2022 года сроком на 30 суток", – сказано в пояснительной записке.

Ранее президент своим указом ввел в Украине военное положение с 05 часов 30 минут 24 февраля 2022 сроком на 30 суток.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский война военное положение
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