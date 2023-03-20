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В Раду поданы кандидатуры трех новых министров

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2023, 18:21
В Раду поданы кандидатуры трех новых министров - Фото
Денис Шмыгаль (фото - Кабмин)

В Верховную Раду Украины поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении трех министров. Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

В Раду поступили представления о назначениях:

Михаила Федорова – на должность вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации;

→ Оксена Лисового – на должность министра образования и науки;

Александра Камышина – на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

  • 3 марта Зеленский назначил Камышина своим внештатным советником.
  • 17 марта стало известно о возможном увольнении с должности министра образования и науки Украины Шкарлета. По словам собеседника LIGA.net, это была не его инициатива, а "его попросили".
  • Сегодня Рада проголосовала за отставку министра цифровой трансформации Федорова – он вернется с более расширенными полномочиями.

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Оксана Житнюк
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верховная рада Министерство образования Сергей Шкарлет оксен лисовой
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