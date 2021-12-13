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В Раду проходят семь партий, Евросолидарность и Слуга народа идут вровень: опрос КМИС

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2021, 13:06
В Раду проходят семь партий, Евросолидарность и Слуга народа идут вровень: опрос КМИС - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

В новом рейтинге парламентских партий лидируют Европейская солидарность и Слуга народа, разница между их результатами, как отмечено в пресс-релизе, "в рамках статистической погрешности". На третьем месте с большим отрывом - Батькивщина. Директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто сообщил LIGA.net, что КМИС был и исполнителем, и заказчиком исследования. 

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Опрос проводился методом телефонного интервью. Социологи подчеркивают, что метод исследования влияет на результаты. В КМИС заявляют, что респонденты, опрошенные по телефону, "более состоятельные, имеют несколько более высокий уровень образования и более активны", чем респонденты, опрошенные лично.

Среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, социологи получили такие результаты (в скобках - данные опроса КМИС на конец ноября, проведенного также методом телефонного опроса):

  1. Европейская солидарность – 19,8% (17,1%);
  2. Слуга народа – 18,4% (15%);
  3. Батькивщина – 9,1% (13,3%);
  4. ОПЗЖ – 9,0% (9,2%);
  5. Сила и честь – 7,0% (6,7%);
  6. Радикальная партия – 5,2% (5,4%);
  7. Украинская стратегия Гройсмана – 5,1% (5,7%).

Остальные партии не набирают 5% голосов, необходимых для получения мест в парламенте. Шансы попасть в Раду есть у "Разумной политики" Дмитрия Разумкова (4,8%, в предыдущем опросе – 9,9%).

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КМИС, опрос 3-11 декабря 2021 года

Опрос проводился методом телефонного интервью с 3 по 11 декабря 2021 года  среди 2000 совершеннолетних по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность – не более 2,1% для показателей около 25%, не более 1,5% для показателей около 10% и не более 1,1% для показателей около 5%.

По результатам того же опроса, президент Владимир Зеленский по-прежнему возглавляет президентский рейтинг, но электоральные симпатии избирателей к Петру Порошенко увеличиваются.

Сергей Бережной
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верховная рада Слуга народа выборы Батькивщина владимир паниотто европейская содидарность ОПЗЖ опрос кмис
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