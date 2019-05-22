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22.05.2019, 14:10

В Раду внесли альтернативный законопроект о выборах

В Раду внесли альтернативный законопроект о выборах - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Депутаты БПП внесли законопроект, которым предлагается пропорциональная система, открытые списки и проходной барьер в 3%

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В Верховной Раде зарегистрировали еще один законопроект о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов. Документ №10319-1 передан на рассмотрение комитета и опубликован на сайте парламента.

Инициаторы законопроекта - депутаты Блока Петра Порошенко Юрий Соловей, Александр Жолобецкий, Сергей Хлань и внефракционный Борислав Розенблат.

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Согласно объяснительной записке к законопроекту, он предусматривает "ряд существенных изменений в существующую территориальную организацию выборов", в частности – пропорциональную систему с голосованием за открытые списки.

Проходной барьер предлагается снизить до 3%.

Ранее сегодня появился полный текст законопроекта от Владимира Зеленского. Президент предлагает принять изменения в действующий закон, где забираются все статьи о мажоритарке и снижается проходной барьер до 3%.

Большинство фракций заявили, что не будут голосовать за этот проект закона.

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Теги: выборы, законопроект, рада
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