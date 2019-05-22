В Раду внесли альтернативный законопроект о выборах

В Верховной Раде зарегистрировали еще один законопроект о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов. Документ №10319-1 передан на рассмотрение комитета и опубликован на сайте парламента.
Инициаторы законопроекта - депутаты Блока Петра Порошенко Юрий Соловей, Александр Жолобецкий, Сергей Хлань и внефракционный Борислав Розенблат.
Согласно объяснительной записке к законопроекту, он предусматривает "ряд существенных изменений в существующую территориальную организацию выборов", в частности – пропорциональную систему с голосованием за открытые списки.
Проходной барьер предлагается снизить до 3%.
Ранее сегодня появился полный текст законопроекта от Владимира Зеленского. Президент предлагает принять изменения в действующий закон, где забираются все статьи о мажоритарке и снижается проходной барьер до 3%.
Большинство фракций заявили, что не будут голосовать за этот проект закона.