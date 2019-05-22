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22.05.2019, 12:57

Большинство фракций против предложения Зеленского по выборам

Большинство фракций против предложения Зеленского по выборам - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Поддержать предложение президента по изменениям в избирательное законодательство готовы только фракции Батькивщина и Самопомощь

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Большинство фракций в Верховной Раде не будет голосовать за предложения президента Владимира Зеленского по изменению избирательного законодательства. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

В частности, не намерены поддерживать законопроект Зеленского фракции Блок Петра Порошенко, Народный фронт, Оппозиционный блок, Радикальная партия Олега Ляшко, а также группы мажоритарщиков Видродження и Воля народа.

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"Наша фракция не будет поддерживать этот законопроект… Рада должна сосредоточиться на рассмотрении во втором чтении Избирательного кодекса", - заявил председатель фракции БПП Артур Герасимов.

В свою очередь лидер фракции НФ Максим Бурбак настаивает, что указ о роспуске парламента противоречит Конституции. "Не понятна логика нового президента, когда он распускает Раду, а потом просить ее принять какие-то решения", - отметил он.

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Представитель Видродження Антон Яценко и лидер Оппоблока Вадим Новинский считают, что нельзя изменять избирательное законодательство за год до выборов. Это общепринятая европейская практика. "Закрытые списки могут быть, но по нынешней пропорциональной системе. Люди должны видеть людей", - сообщил нардеп от Воли народа Сергей Шахов.

Лидер РП Олег Ляшко считает, что сегодня Зеленский пытается узурпировать власть. "Я против мажоритарки, но я против закрытых списков, которые предложил Зеленский", - отметил он.

За изменение закона о выборах выступили лишь Батькивщина и Самопомощь. "Хорошо, что сегодня предложили новую избирательную систему. Давайте за нее проголосуем… Мы голосуем за", - заявила Юлия Тимошенко. "Мажоритарка стоит украинцам сотни миллиардов гривен. Чистая пропорционалка – это возвращение к справедливости", - считает лидер Самопомощи Олег Березюк.

Кроме того, 22 мая мэр Киева Виталий Кличко заявил, что группа УДАРа в парламенте поддерживает снижение проходного барьера до 3%. 

Как ранее сообщалось, президент предлагает парламенту на внеочередном заседании принять изменения в действующий закон, где забираются все статьи о мажоритарке и снижается проходной барьер до 3%.

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Теги: верховная рада, Владимир Зеленский, выборы
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