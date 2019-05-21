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21.05.2019, 21:57

Батькивщина поддержит инициативы Зеленского по выборам - депутат

Батькивщина поддержит инициативы Зеленского по выборам - депутат - Фото
Юрий Одарченко Фото: LIGA.net

По словам Юрия Одарченко, законопроект, кроме депутатов от Батькивщины, поддержат фракции Народный фронт, Самопомощь и Оппозиционный блок

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Фракция Батькивщина в Верховной Раде будет голосовать за изменения в избирательное законодательство, предложенные президентом Владимиром Зеленским. Об этом в эфире Hromadske заявил депутат от Батькивщины Юрий Одарченко.

Одарченко отметил, что Народный фронт выступает против инициативы Зеленского об отмене мажоритарной системы, однако, вероятнее всего, проголосует за нее из-за снижения проходного барьера до 3%.

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"Для них предлагается определенная „морковка“ в виде снижения проходного барьера до 3% и поэтому, насколько я слышу разговоры среди коллег депутатов, Народный фронт настроен, благодаря снижению проходного барьера, проголосовать за этот вопрос", — заявил депутат.

По его словам, законопроект, кроме депутатов от Батькивщины, поддержат фракции Народный фронт, Самопомощь и Оппозиционный блок.

"По большому счету существует большая вероятность прохождения этого закона и по сути уничтожения мажоритарки", — сказал Одарченко.

Нардеп и глава фракции Самопомощь Олег Березюк заявил сегодня, что "президент предлагает парламенту на внеочередном заседании принять изменения в действующий закон, где забираются все статьи о мажоритарке и снижается проходной барьер до 3%.

Зеленский направил обращение к спикеру Рады Андрею Парубию с просьбой о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента.

Одновременно с этим на сайте Администрации президента опубликовали указ Зеленского о роспуске парламента.

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Теги: Владимир Зеленский, выборы, Батькивщина, юрий одарченко
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