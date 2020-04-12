В Раду внесли проект изменений в госбюджете

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3279-д об изменениях в бюджете в связи с кризисом, вызванным коронавирусной инфекцией. Текст законопроекта и сопроводительные документы опубликованы на сайте парламента.

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Проект подан депутатами фракций Слуга народа, Европейская солидарность, Батькивщина и Голос.

По данным сравнительной таблицы, доходы бюджета предлагается сократить с 1,096 трлн грн до 975,8 млрд грн, расходы - увеличить с 1,184 трлн грн до 1,266 трлн грн.

Граничный дефицит бюджета может увеличиться с 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн, лимит госдолга - с 2,045 трлн грн до 2,387 трлн грн.

Законопроект предполагает создание Фонда борьбы с коронавирусом, который составит 64,7 млрд грн. Из него будут финансироваться меры против эпидемии, закупка оборудования, помощь медикам, пенсионерам и потерявшим из-за карантина работу.

Предлагается увеличить финансирование Минздрава: он получит 15,8 млрд грн на программу медобслуживания и около 920 млн грн на развитие системы экстренной медпомощи.

30 марта предложенные Кабмином изменения в госбюджет не прошли первое чтение в Раде, их отправили на доработку в комитете.