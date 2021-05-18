"В рамках закона". В СБУ объяснили, зачем звонили в дверь Кличко

Сотрудники Службы безопасности Украины звонили в двери мэра Киева Виталия Кличко и других жителей его дома, чтобы получить информацию о фигурантах дела по контрабанде горюче-самзочных материалов на 100 млн грн, которые имеют "офис" в этом же доме. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе СБУ, реагируя на видео от Кличко с правоохранителями у его квартиры.

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Там отметили, что СБУ сегодня одновременно проводила обыски сразу в нескольких регионах по делу о контрабанде нефтепродуктов на 100 млн грн. Одно из "офисных помещений" фигурантов дела находится в доме, где живет мэр, говорят в спецслужбе.

В СБУ добавили, что их сотрудники искали администратора наружных и внутренних камер-видеонаблюдений дома, чтобы установить и подтвердить причастность фигурантов к помещению.

"На обнародованном Кличко видео четко видно, что в его дверь, как и в двери других его соседей по подъезду (не являются фигурантами производства), никто не врывался. Двое сотрудников СБУ в гражданском позвонили в дверь и не дождавшись ответа пошли к другим соседям, чтобы получить информацию о фигурантах производства", – заявили в СБУ.

В спецслужбе заверяют, что действуют исключительно в рамках и методами, которые предусмотрены законом.

Сегодня утром в подъезд дома, где проживает Кличко, пришли СБУ со спецназом. Мэр Киева в это время был на тренировке.

В СБУ заявили, что обыски не имели к мэру никакого отношения и проводились в другой квартире подъезда в рамках масштабной спецоперации по контрабанде нефтепродуктов на 100 млн грн. Там заявили, что изъяли по адресу в доме Кличко документы, печатки компаний, неучетные деньги и электронную технику.

Мэр назвал утренние события "беспрецедентным давлением" на столичную власть. Позже он опубликовал видео, где сотрудники СБУ звонят в его дверь и дверь соседки.

Марк Сировой

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