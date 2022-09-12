В районе российского Таганрога раздался взрыв. Подоляк заявил, что Украина ни при чем

В понедельник около 15 часов в районе российского города Таганрога, расположенного восточнее оккупированного Мариуполя, в 45 км от границы, раздался громкий взрыв.

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Местные медиаиздания сообщили, что там якобы сработала противовоздушная оборона. Жители одного из соседних сел сняли на телефон запуск ракеты – вероятно, зенитной. Обломки сбитого объекта упали в лесопосадке неподалеку от Таганрога.

Мощный взрыв слышали не только в этом городе, но и Ростове-на-Дону и других населенных пунктах Ростовской области.

Официальные источники из России ничего не сообщали по поводу этого события, зато его прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Над всей Россией безоблачное небо. Но многие "хлопки". Украина официально уничтожает базы, склады и оккупантов только на всей временно оккупированной территории, включая Крым. Остальные – в компетенции "безоблачного неба над Таганрогом"", – говорится в Twitter Подоляка.

Фраза "Над всей Испанией безоблачное небо" в советской историографии подавалась как пароль к началу военного мятежа, приведшего к гражданской войне в Испании в 1936 году.

В июне Владимир Зеленский говорил, что Украина не собирается стрелять по территории России.

В августе Украина нанесла ракетные удары по территории Крыма, оккупированного Россией с 2014 года.

Андрій Водяний

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