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В районе российского Таганрога раздался взрыв. Подоляк заявил, что Украина ни при чем

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 21:54
В районе российского Таганрога раздался взрыв. Подоляк заявил, что Украина ни при чем - Фото
Фото: Donday.ru

В понедельник около 15 часов в районе российского города Таганрога, расположенного восточнее оккупированного Мариуполя, в 45 км от границы, раздался громкий взрыв.

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Местные медиаиздания сообщили, что там якобы сработала противовоздушная оборона. Жители одного из соседних сел сняли на телефон запуск ракеты – вероятно, зенитной. Обломки сбитого объекта упали в лесопосадке неподалеку от Таганрога.

Мощный взрыв слышали не только в этом городе, но и Ростове-на-Дону и других населенных пунктах Ростовской области.

Официальные источники из России ничего не сообщали по поводу этого события, зато его прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Над всей Россией безоблачное небо. Но многие "хлопки". Украина официально уничтожает базы, склады и оккупантов только на всей временно оккупированной территории, включая Крым. Остальные – в компетенции "безоблачного неба над Таганрогом"", – говорится в Twitter Подоляка.

Фраза "Над всей Испанией безоблачное небо" в советской историографии подавалась как пароль к началу военного мятежа, приведшего к гражданской войне в Испании в 1936 году.
Андрій Водяний
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Россия война михаил подоляк
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