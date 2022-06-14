Зеленский о том, намерена ли Украина стрелять по территории РФ: Нет, мы не террористы

Президент Владимир Зеленский пояснил, что дальнобойная артиллерия нужна Украине для того, чтобы сохранить жизни украинских военных, у Украины нет намерения обстреливать территорию РФ — "мы не террористы". Об этом он сказал в ходе общения с датскими журналистами.

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На вопрос, начала бы Украина обстрелы целей по ту сторону украинско-российской границы, если бы получила достаточно дальнобойные РСЗО, он ответил: "Нет. Нас не интересуют обстрелы гражданских людей. Мы не террористы, чтобы обстреливать гражданские кварталы. Мы нормальные здоровые люди. Это оружие необходимо нам, чтобы освободить нашу страну".

Он пояснил, что на некоторых участках фронта расстояние между войсками Украины и РФ больше 100 км. Для уменьшения этой дистанции необходимо соответствующее оружие, отметил президент.

"Мы не можем просто отдавать человеческий ресурс. Потому что для меня лично это не ресурс, это живые люди. И поэтому я хочу, чтобы они воевали, но вернулись домой", – подчеркнул Зеленский.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине для победы в войне нужны 1000 гаубиц, 300 РСЗО, 500 танков, 200 единиц бронетехники и 1000 БПЛА.

После этого глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставить все необходимое, чтобы помочь Украине добиться успеха в войне.

Вадим Ребрина

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